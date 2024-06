C’è Auto & Moto . Club’s Party: il ruggito dei bolidi in piazza

Si rinnova domani l’appuntamento con Auto & Moto Club’s Party, l’iniziativa ideata dalla Carrozzeria RDue con il patrocinio del Comune di Pescia e della Provincia di Pistoia e la collaborazione di Mamò e Clarte, che ha curato, in particolare, l’organizzazione della Notte Bianca di Alberghi. Per il raduno motoristico questa è la settima edizione, la terza, invece, per la Notte Bianca. L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Riccardo Franchi, affiancato da Stefano Masini, presidente di Mamò, dal vice sindaco Luca Tridente e dallo staff della Carrozzeria RDue. "Questa è una bella occasione per fare socialità- commenta il primo cittadino –un’iniziativa che necessita mesi di lavoro organizzativo, che partirà alle 15.30 da piazza Mazzini, dove auto e moto saranno a disposizione di chi vorrà ammirarle o chiedere informazioni".

La manifestazione si svolgerà in due fasi: auto e moto si fermeranno in piazza fino alle 17 circa, per poi partire per un giro sui colli di Montecarlo che si concluderà alle 19 circa a Macchie di San Piero, dove si fermeranno nuovamente in esposizione lungo via di Montecarlo, per tutta la durata della successiva Notte Bianca. Nella strada il traffico sarà chiuso dalle 14 alle 3 del mattino. Prevista la partecipazione di 120 equipaggi in auto e 60 moto; ci saranno supercar, il Vespa Club, il Club Ducati, che presenterà in esposizione una ventina di motociclette, auto vintage, Porsche, Lamborghini, Harley Davison, Abarth e Alfa Romeo. Nella Notte Bianca, presenti banchi di street food, tre palchi con i dj del Full Stop, dj Ringo, Bailando Salsa, e nell’American Zone il concerto del Rock Rebels Club.

Emanuele Cutsodontis