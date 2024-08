Cavalli e musica al Sesana. Sale l’attesa per il Gp. Rick Hutton nell’arena

Altra serata da incorniciare all’ippodromo Sesana. Oltre alle splendide corse intitolate ai campioni che hanno vinto il Gp Città di Montecatini, in cima al cartellone l’imperdibile esibizione del musicista britannico Rick Hutton. Il concerto allestito nell’area "Sesana Arena Estate" è un viaggio nel mondo del rock, Hutton insieme alla sua Acoustic Band riporta sul palco brani che hanno fatto la storia della musica inglese. Lo spettacolo, gratuito per gli ospiti del Sesana, si terrà a partire dalle ore 21.30 mentre la prima delle sette corse in programma partirà alle 20.30. Il programma tecnico come sempre è confezionato ad arte così da garantire corse aperte a tante soluzioni.

La disamina parte della sfida più remunerativa ovvero quella intitolata al campione in carica Vernissage Grif: Breeding Demi va forte, ha due primi consecutivi ed è guidato da Mr. Bellei.

Ci sono tutti i presupposti per citarlo come favorito della corsa ma occhio a Balboa Lux che pur non attraversando uno dei periodi più brillanti della carriera ha qualità da vendere. La sesta è altrettanto intricata, puledri di due anni impegnati sulla distanza del miglio. Degli otto al via ben sei sono al debutto e questo rende tutto più difficile ma proviamo ad immaginare una sfida tutta al femminile tra Giovaz e la varennina Ginevra Caf, terzo incomodo l’ospite Gursulo Jet. Ad una settimana dal grande evento di ferragosto al Sesana si respira già aria di festa.

Tanto divertimento per tutta la famiglia con un attenzione particolare per i bambini che all’interno dell’impianto troveranno pony, gonfiabili, mountain bike e tanto altro. Nel frattempo l’ufficio tecnico ha ufficializzato le due batterie del 72° Città di Montecatini. Da una parte il campionissimo biondo Vernissage Grif che punta a entrare nella storia della corsa con un poker di successi mentre nell’altra Akela Pal Ferm e Vesna entrata con la wild card.

Il cast formato da 18 cavalli sembra piuttosto interessante, la presenza di qualche cavallo straniero come gli svedesi Night Brodde e Bordeaux e il francese Eclat De Gloire regala ulteriore appeal. Sorteggio dei numeri di partenza sabato 10 agosto durante il convegno di corse.

Martina Nerli