Caso Vicofaro: "L’ambiguità della Giunta"

Lo scontro resta duro su Vicofaro. Il Pd avverte: "abbiamo scelto di non strumentalizzare la protesta dei residenti, rispettando la voce di chi ha manifestato il proprio disagio e lasciando che lo esprimessero senza accostamenti di bandiere o simboli politici. Non possiamo però ignorare la contraddizione evidente di consiglieri comunali e assessori del centrodestra che oggi manifestano contro l’immobilismo della propria stessa amministrazione e del Prefetto, rappresentante locale di un governo nazionale guidato dalla destra, con un Ministro dell’Interno espressione della Lega". Toni durissimi.

"Di fronte a questa assurdità, ci chiediamo – aggiungono i Dem –: contro chi stanno davvero protestando? Contro il loro sindaco, che in otto anni non ha mosso un dito? Contro il loro stesso governo, che in questi due anni e mezzo non ha fatto nulla per evitare situazioni di degrado e marginalità? O contro se stessi, incapaci di proporre una soluzione?". Poi l’affondo: "Siamo consapevoli che la situazione di Vicofaro sia divenuta insostenibile e che i residenti abbiano motivi reali di disagio, espressi a più riprese fino alla manifestazione dell’8 febbraio, frutto di una gestione che negli anni non ha saputo offrire soluzioni né per chi vive nel quartiere né per chi è ospitato nella parrocchia. Chi governa Pistoia da otto anni ha lasciato che la situazione degenerasse, preferendo agitare il problema piuttosto che risolverlo. Non dimentichiamo che la Regione Toscana ha finanziato un progetto specifico per il monitoraggio e il decongestionamento della situazione a Vicofaro, affidandone la gestione alla Società della Salute Pistoiese, presieduta da Anna Maria Celesti, che è anche vicesindaca della città".