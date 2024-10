Casa saccheggiata dai ladri: "Armadi e cassetti tutti divelti"

Entrano nelle case soprattutto nel week end, quando i proprietari vanno fuori magari per una cena o una serata di svago. Irrompono nelle stanze e mettono tutto a soqquadro in cerca di soldi, oro o qualsiasi oggetto possa avere valore. Furti a raffica nelle frazioni di San Pantaleo, Bargi e Case Soldi dove i residenti sono alle prese con un gruppo di malviventi organizzati che stanno "facendo visita" casa per casa ai relativi proprietari per rubare qualsiasi oggetto possa avere un valore. Il fenomeno è iniziato già da qualche settimana e si intensifica durante il sabato sera o la domenica sera quando le case si svuotano per qualche ora.

"Non hanno paura di nulla – racconta chi è già stato vittima dei malviventi – Eravamo a cena fuori e quando siamo rientrati le luci di casa erano tutte accese e le finestre spalancate. Impauriti abbiamo iniziato a suonare il clacson della macchina per avvertirli che eravamo arrivati. Sono scappati immediatamente per i campi". L’amara sorpresa poi all’ingresso nell’abitazione. "Tutti gli armadi e i cassetti erano stati buttati all’aria – spiega la famiglia –. I nostri vestiti tutti a terra. Non avrebbero comunque trovato nulla perchè non abbiamo contanti o gioielli di valore e proprio questo, secondo noi, li ha fatti arrabbiare e così hanno distrutto anche qualche mobile".

Non solo, c’è chi ha trovato la rete di recinzione già tagliata, un evidente monito, una sorta di avvertimento che avrebbero "visitato" a breve la casa, altri hanno visto sparire dai cortili attrezzi e bicilette, insomma la zona è chiaramente presa di mira.

"Abbiamo fatto le dovute denunce per valutare la possibilità di eventuali controlli delle forze dell’ordine, ma continuano ad agire indisturbati tanto che con i vicini stiamo tenendo d’occhio alla zona in modo da effettuare una sorta di vigilanza di quartiere". La paura delle famiglie è che continuino ad agire indisturbati.

"E se un giorno capita di trovarseli in casa? – tuonano i residenti –. Vogliamo che tutti sappiano che sono ripartiti a rubare e che magari oggi tocca alla nostra zona, ma in futuro potrebbero decidere di spostarsi in altri quartieri".

Michela Monti