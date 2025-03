Casa di Gello, una nuova terapia. Apre lo spazio multisensoriale: "Stimola a interagire con gli altri"

PISTOIA

Arriva anche alla Casa di Gello uno spazio multisensoriale. Dopo quello inaugurato nel 2020 nel Centro di Santomato della Fondazione Raggio Verde, da ieri, il centro diurno per persone con disturbi dello spettro autistico di via di Brandeglio ha un nuovo spazio multisensoriale realizzato sempre dalla Fondazione Raggio Verde e presentato in prossimità della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. "Tutti gli approcci riabilitativi e terapeutici più recenti concordanonel sottolineare l’efficacia delle stimolazioni sensoriali tattili, sonore oppure riguardanti luci, colori, aromi e immagini, nel ridurre lo stress e nel favorire la calma e l’equilibrio emozionale nelle persone con autismo - ha detto Giovanni Spiti, presidente Fondazione Raggio Verde -. Un ulteriore tassello verso l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle persone con Dsa, perseguito favorendo l’acquisizione di competenze sociali e lavorative, nonché individuando soluzioni residenziali in un’ottica di dopo di noi". Le sensory room contribuiscono a ridurre i sentimenti di angoscia, i comportamenti aggressivi e di autolesionismo e aiutano a favorire in quanti vi sono accolti la calma, il rilassamento e la fiducia nell’ambiente, facilitando inoltre lo sviluppo di interazioni significative e personalizzabili alle esigenze di chi vi è accolto.

"Uno spazio come forma di terapia per stimolare ad interagire con gli altri - ha spiegato Anna Maria Celesti, vicesindaco, assessore alle politiche di inclusione sociale e presidente della Società della Salute -, poiché il loro livello di tensione e stress potrà essere ridotto facilitando così il trattamento con progetti personalizzati. L’esperienza multisensoriale, infatti, si rivela utile ad alleviare sintomi come apatia, agitazione, insonnia e depressione".

La stanza multisensoriale della Casa di Gello, struttura interamente finanziata e realizzata da Fondazione Caript, è stata allestita grazie al contributo concesso da Publiacqua nell’ambito del bando "I Care" 2024 e la realizzazione curata dall’azienda specializzata Generali Arredamenti. "Questa è una realtà attenta all’innovazione nel trattamento del disturbo dello spettro autistico che qualifica il territorio, in grado di offrire un significativo contributo alla riabilitazione - ha aggiunto Luca Gori, presidente Fondazione Caript -, con particolare attenzione al tema del dopo di noi che consideriamo tra i più urgenti cui dare risposta".

In vista della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, domenica 6 aprile, a partire dalle 8 alla Casa di Gello, terza edizione dell’appuntamento Aut In 500: la possibilità di effettuare tour panoramici a bordo delle vetture del Fiat 500 Club Italia di Pistoia. Fondazione Raggio Verde si prepara ad attivare ad aprile, nel mese in cui è celebrata questa speciale giornata, una sezione del proprio sito web dedicata al "Pianeta autismo". In questo nuovo spazio verranno presentati i racconti delle persone con autismo, delle loro famiglie, degli operatori; si potranno trovare informazioni sugli iter legislativi regionali e nazionali. così come collegamenti con esperienze di altri Centri, a livello nazionale e internazionale.

Gabriele Acerboni