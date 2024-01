"Carnevale dei ragazzi". Tutto pronto

Due domeniche di gioia per i bambini, il 28 gennaio e l’11 febbraio. Il ‘Carnevale aglianese dei ragazzi’ va in scena a San Michele, con due corsi mascherati dalle ore 14 in poi. La storica manifestazione, giunta alla 44esima edizione, è sempre stata una forte attrazione per i bambini e per gli adulti, anche dei comuni limitrofi. L’iniziativa è della parrocchia di San Michele con patrocinio del comune di Agliana. Sono previsti quattro carri a tema. Secondo la tradizione la sfilata vedrà in testa il carro di "Re Carnevale" e sarà un omaggio a Graziano Gorgeri, che si è spento nel dicembre 2020 a 85 anni. Gorgeri fu tra i fondatori della manifestazione e ne è stato per quarantadue anni instancabile animatore, sceglieva anche i temi e disegnava i bozzetti dei carri, ma è stato anche un vero pilastro per tutte le attività paesane.

Il secondo carro ha come protagonista "Barbie" ed è ispirato al recente film dedicato alla celebre bambola. Seguirà un carro che porta l’attenzione sull’inquinamento, richiamando la sensibilità verso la salvaguardia del nostro Pianeta che ha sempre caratterizzato il "Carnevale" di San Michele. Infine, il carro del mitico "Goldrake" in omaggio ai cartoni animati giapponesi. Il percorso ruoterà tra la piazza Don Bianchi di San Michele, via Casello e il parcheggio Paolo Guarducci.

L’allestimento dei carri è curato da volontari del gruppo parrocchiale di San Michele, il quale ringrazia le aziende e i commercianti che, a vario titolo, hanno dato il loro sostegno alla storica manifestazione. Primo appuntamento dunque domenica 28 alle 14 e seconda sfilate domenica 11 febbraio. Il "Carnevale aglianese dei ragazzi" è stato fermo per due anni a causa della pandemia, ma anche per il cambio di normative. Un biennio segnato pure dalla perdita di due instancabili volontari: Graziano Gorgeri e Fabrizio Barghini.

Piera Salvi