Carburanti, la mappa dei distributori dove si spende meno

Pistoia, 20 febbraio 2023 - Il prezzo della benzina cresce inesorabilmente dopo l’embargo europeo al petrolio russo del 5 febbraio scorso e si aggira intorno a quota 1,9. In 30 distributori sui 61 registrati in provincia di Pistoia dall’Osservatorio Carburanti del Mes il self va da 1,87 a 1,96, negli altri 31 oscilla tra 1,85 e 1,86 e solo in 5 pompe scende sotto 1,85. Il minimo è all’Eni di Francesca Violi a di Monsummano dove il self è a 1,822, mentre il prezzo massimo è al 4 Petroli di Larciano con 1,960. È ormai solo un ricordo il prezzo dello scorso novembre, da 1,70 a 1,75 grazie al taglio delle accise. Ma sono un rimpianto anche i prezzi di un mese fa, quando le accise erano tornate, eppure si restava sotto 1,85 in gran parte delle pompe e nessuno superava 1,89. I prezzi attuali sono superiori anche a quelli di un anno fa, nel febbraio 2022, quando si aggiravano intorno a quota 1,85. Ancora non siamo alle punte raggiunte subito dopo lo scoppio della guerra, quando fu sfondata la barriera dei 2 euro, ma ci siamo molto vicini. Qualche centesimo di risparmio si può strappare, sempre secondo i dati del...