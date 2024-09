Carabinieri, cambio al vertice. De Rosa nuovo comandante: "Vicini alla popolazione"

Vicinanza alla popolazione, presenza capillare sul territorio e protezione delle fasce deboli, cercando sempre di dare risposte tempestive ed efficaci. Questi gli obiettivi del lavoro sul campo, che ha annunciato il nuovo Comandante provinciale del Carabinieri, colonnello Fabio De Rosa, nell’incontro con la stampa. Quarantotto anni, nato a Napoli, sposato e padre di un bambino, il colonnello De Rosa, si è insediato lunedì mattina, subentrando al colonnello Stanislao Nacca, che ha era arrivato a Pistoia esattamente tre anni fa, a settembre del 2021.

"Per me è un onore svolgere questo nuovo incarico, di grandissimo prestigio qui nella provincia di Pistoia – ha spiegato il comandante De Rosa – . Qui ho già trovato una grande sinergia con le istituzioni del territorio: la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza coordinate dall’autorità Prefettizia. Questo aspetto permette di impostare il lavoro con un’efficacia che sicuramente è funzionale. L’altro aspetto per me fondamentale è la vicinanza alla popolazione. Da sempre l’Arma dei carabinieri attraverso la propria capillarità garantisce quel supporto che non è solo la prevenzione o repressione della commissione dei reati, ma anche tutta quella attività sociale di vicinanza ai cittadini nei punti più sperduti del territorio e soprattutto delle fasce deboli".

Il comandante De Rosa arriva a Pistoia dopo aver svolto incarichi importanti in tutto il territorio nazionale e in missioni all’estero. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha iniziato la carriera militare frequentando il Corso presso l’Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Al termine del percorso di formazione, ha svolto gli incarichi di Comandante di Plotone e Compagnia presso il 7° Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige ove è stato impiegato più volte in teatro operativo in Kosovo, Bosnia ed Iraq. È stato successivamente Comandante delle Compagnie Carabinieri di Abano Terme ed Acireale per poi transitare al Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, dove ha svolto gli incarichi di Comandante del Gruppo di Treviso, di Comandante della Sezione Operativa Centrale e di Comandante del Reparto Operativo. Nell’ultimo triennio è stato Comandante del Battaglione 11° Corso presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Martina Vacca