"Cappella Gherardeschi" Ed è musica antica

Ambiziosi, curiosi, vivaci e pieni di talento: sono i giovani musicisti che compongono la Cappella Gherardeschi, un nuovo ensemble formatosi in seno all’omonima Accademia Internazionale che ormai da anni, sotto la guida attenta di don Umberto Pineschi e dei membri dell’ensemble "Il Rossignolo", forma decine di musicisti che giungono a Pistoia da tutto il mondo per imparare ad affrontare il repertorio musicale antico secondo lo studio delle prassi storicamente informate. Il gruppo, composto da Isacco Burchietti e Teresa Dereviziis al violino barocco, Niccolò Corsaro alla viola, Andrea Sernesi al violoncello, Flavia Fagorzi e Silvia Morosi al clavicembalo e al fortepiano, si esibirà, insieme al soprano Benedetta Corti, domattina, domenica 26 novembre, alle 11.30, nella Saletta dell’Accademia Gherardeschi della Chiesa di Sant’Ignazio, in Piazza dello Spirito Santo. Il concerto-aperitivo presenta alcune delle più famose pagine del repertorio barocco e classico: l’Allegro dalla Eine Kleine Nachtmusik KV 525 di Mozart, la celebre Aria dalla Suite per orchestra BWV 1068 di Bach, l’Adagio della Sonata op. 27 n. 2 Al chiaro di luna di Beethoven e, per concludere, l’aria "Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn" ed il corale "Jesus bleibet meine freude" dalla Cantata BWV 147 di Bach. Nell’occasione sarà presentato il nuovo progetto che Consulia Eventi, con il sostegno della Banca Cambiano, ha ideato a sostegno della cultura e dei giovani a Pistoia, impegnandosi a spendere attenzioni ed energie a vantaggio di giovani interpreti che intendano compiere un percorso formativo serio ed impegnativo nell’ambito della musica antica. Consulia ha quindi individuato come partner esecutivo l’Accademia Gherardeschi, polo di eccellenza in Italia per questo tipo di studi grazie alla preziosa collezione di strumenti a tastiera e a fiato di cui dispone, e ai corsi di formazione e perfezionamento tenuti dal gruppo musicale "Il Rossignolo": Ottaviano Tenerani per le tastiere storiche, Marica Testi per il flauto traverso, Martino Noferi per il flauto dolce e l’oboe, Stefano Barneschi per il violino barocco, Marco Frezzato per il violoncello barocco, Gabriele Cassone per la tromba, Antonio Giovannini per il canto. Gli studenti dell’Accademia avranno dunque a disposizione risorse che potranno investire a sostegno dei propri studi e che avranno una ricaduta tangibile anche sulla vita culturale della città attraverso una serie di concerti che, a partire da domenica prossima, si protrarranno fino a marzo 2024.

"È motivo di grande orgoglio e felicità per noi – sottolinea Tenerani –, vedere come l’esperienza e i principi di lavoro che riversiamo dal nostro gruppo sulle attività dell’Accademia abbiano incontrato un così grande favore da parte dei sempre più numerosi studenti che da tutto il mondo portano qui talento, creatività e ispirazione eccezionali". L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Per informazioni: [email protected] - [email protected]

Chiara Caselli