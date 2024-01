Caposaldo, migliaia di visitatori: "Tutto grazie ai nostri volontari"

Il museo "L’altro lato del Caposaldo", di Pianosinatico traccia con grande soddisfazione, il bilancio del 2023, che è stato un anno di risultati eccellenti. L’aumento dei visitatori è superiore del 10% rispetto all’anno precedente, che comunque aveva superato le tremila visite.

Visibilmente soddisfatto, Dimitri Petrucci, portavoce dell’associazione presieduta da Rossella Colò: "Abbiamo realizzato numerose aperture notturne del Sentiero del Partigiano, dopo averlo illuminato, siamo stati aperti per 202 giorni nell’anno, tutto grazie alla dedizione dei volontari. L’acquisto dei lucchetti solidali, poi appesi all’Albero della Pace, hanno dato un ottimo risultato e l’intero ricavato dalla vendita è stato donato alle associazioni intitolate a Mirko Iori e a Sara Lenzi. Abbiamo dato concretezza a una serie di iniziative, dal monumento ai Caduti realizzato alla terrazza panoramica della Voltata, alle staccionate in legno, stiamo di fatto dando quell’identità di località turistica attrattiva che il paese si merita, anche attraverso la conservazione della memoria, raccontata attraverso l’imponente mole di materiale ospitata nel museo. Infine siamo particolarmente orgogliosi delle tante visite dalle scuole di tutta la Regione, in gran parte arrivate grazie a Pamela Ceccarelli". I numeri danno ragione ai volontari, dal 2018 i visitatori sono passati da 900 a poco più di 3000. Nel quinquennio gli investimenti hanno superato i 255mila euro, di cui più della metà raccolti dall’associazione, ed è in arrivo il rifacimento della pavimentazione della piazza grazie a un investimento di 30mila euro da parte del Comune di Abetone Cutigliano.

Anche il consigliere comunale e provinciale Andrea Tonarelli esprime soddisfazione: "Abbiamo creduto in questo progetto fin dalla sua nascita, i volontari del “Caposaldo“ stanno lavorando molto bene nell’offerta storica e culturale, oltre a essere una presenza di notevole rilievo nel progetto di valorizzazione turistica. Possiamo essere orgogliosi di questi nostri concittadini".

Andrea Nannini