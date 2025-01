Capodanno al San Jacopo. Matteo è l’ultimo bimbo. Lucio saluta l’anno nuovo

Un Capodanno intenso, come da tradizione, per il punto nascite dell’Ospedale San Jacopo. Il reparto di ostetricia ha salutato il 2024 con leggero anticipo, viso che l’ultimo bimbo nato a Pistoia nell’anno appena andato in archivio è Matteo, creatura di tre chili e 362 grammi venuto al mondo alle 15.48 del pomeriggio del 31. Si è invece dovuto attendere relativamente poco per il primo nato del 2025, visto che alle 3.26 del mattino ha visto la luce un altro maschietto, il piccolo Lucio, di ben tre chili e 762 grammi. Grande la soddisfazione da parte di tutta l’equipe sanitaria al lavoro a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, equipe che come sempre si è contraddistinta per calore, attenzione e professionalità.

Matteo è stato il bambino numero 1054 a nascere all’ospedale San Jacopo di Pistoia nel 2024, il 547esimo maschio a fronte delle 507 femmine. A conti fatti, dunque, si sarebbe registrato un sensibile calo rispetto al 2023, quando le nascite furono 1112 (552 maschi e 560 femmine): 58 neonati in meno, per un decremento del 5,2%.

Nel reparto pistoiese di ostetricia, lo ricordiamo, è disponibile dal 2023 il servizio di rieducazione perianale post parto. Il servizio, gestito in continuità dalle ostetriche ospedaliere e consultoriali, è dedicato all’educazione perineale, alla conoscenza dell’anatomia e alla consapevolezza del proprio corpo.

Ai neonati dell’ospedale e alle loro famiglie vanno gli auguri della nostra redazione.