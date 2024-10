Una settimana di cantieri, la rivoluzione da via Zamenhof. Nuova viabilità, ecco i divieti

Pistoia, 21 ottobre 2024 – E’ in arrivo un’altra settimana con numerosi provvedimenti che riguardano la viabilità cittadina. Si parte dalla prosecuzione dei lavori di riqualificazione in largo Treviso e di realizzazione della pista ciclopedonale in via Zamenhof. Durante l’intervento, da oggi, lunedì 21 ottobre, e fino alla fine del mese in via Zamenhof, nel tratto compreso tra via Fonda di San Vitale e via della Costituzione, saranno istituiti di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. In via Fonda di San Vitale sarà invertito il senso unico di circolazione ed entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. In corso Gramsci, nel tratto compreso tra via Fonda di San Vitale e via della Costituzione, sarà sospesa la corsia riservata ai bus e restituito il doppio senso di circolazione per tutti i veicoli mentre in via della Costituzione sarà sospesa la corsia dei bus.

Per consentire a Publiacqua la riparazione di una perdita importante, oggi, lunedì 21, in via Bassa della Vergine al civico 132, dalle 9 alle 16 saranno vietati il transito e la sosta, potranno passare mezzi di soccorso, residenti di zona nei tratti non interessati dai lavori. Come detto, poi, a causa del maltempo dei giorni scorsi slittano ad oggi, lunedì 21 e domani, martedì 22, i lavori di asfaltatura (8.30-12.30 e 13-17.30) della nuova rotatoria tra via Donatori del Sangue e via dello Stadio. Ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per tutti i veicoli eccetto i mezzi operativi. In via dello Stadio, nel tratto tra via delle Olimpiadi e via Donatori del Sangue, saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e verrà istituito il doppio senso di circolazione per accedere al Tennis Club e al campo scuola. Sempre oggi, lunedì 21, sarà ripristinato un tratto di guard-rail danneggiato sulla tangenziale: pertanto sulla rampa direzione Ponte Europa sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, con percorso alternativo in via Bolognese. Infine, domani, martedì 22, dalle 8 alle 18 in via Nuova al civico 2 saranno vietati il transito e la sosta per un allaccio idrico e nello stesso giorno, dalle 8 alle 18, in via di Bigiano e Castel dei Bovani all’altezza del civico 28, saranno vietati il transito e la sosta per permettere a Publiacqua di riparare una perdita idrica: si potrà accedere con mezzi di emergenza e per i residenti.

S. M.