Cantieri per la fibra ottica: "Connessione in pochi mesi"

Sono iniziati i lavori per la posa della fibra ottica nelle frazioni di Prunetta, Prataccio e Piteglio. Questo intervento viene effettuato a completamento della copertura su tutto il territorio comunale di San Marcello Piteglio. Erano stati messi in cantiere prima che i due ex Comuni venissero fusi. Le attività sono condotte da Open Fiber su incarico della Regione Toscana, nell’ambito della “Strategia nazionale per la banda ultralarga“, in stretto contatto tra l’ufficio tecnico comunale e l’impresa esecutrice. "Un intervento pubblico importante e atteso – sottolinea il vicesindaco Giacomo Buonomini – che permetterà di estendere la copertura della connessione veloce anche alle aree del Comune finora sprovviste. Entro pochi mesi, case e aziende potranno finalmente beneficiare di una connettività allineata agli standard del XXI secolo. Ringrazio la Regione Toscana, il presidente Giani e l’assessore Ciuoffo per aver mantenuto l’impegno preso negli anni scorsi".

A caratterizzare l’infrastruttura è la tecnologia Ftth (Fiber to the Home), che consente la connessione diretta della fibra ottica agli immobili, garantendo una velocità di fino a 1Gbps. I lavori prevedono l’installazione dei cavi tramite scavi all’interno delle frazioni e linee aeree lungo la SP633 per minimizzare i disagi legati agli interventi stradali. I lavori, che si concluderanno entro il mese di aprile 2025, saranno seguiti dal collaudo tecnico. La possibilità di attivare i servizi di connettività veloce sarà disponibile indicativamente nella seconda metà del 2025, attraverso gli operatori di mercato. In parallelo, proseguono i lavori per l’installazione della fibra ottica nelle frazioni dell’ex San Marcello Pistoiese, il cui completamento è previsto entro la fine del 2025.

A.N.