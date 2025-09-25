Cantiere in San Biagio. Lavori al punto critico: "Chiediamo pazienza"

"I residenti stanno prendendo coscienza di quanto sia complicata questa fase e di come la ditta incaricata stia ben lavorando per ridurre al minimo i disagi. Mancano ancora un paio di settimane per uscire da questo snodo cruciale e iniziare a risalire a monte più veloci con l’ampliamento della sezione e il ritombamento del fosso". Il vicesindaco Alessio Gargini ha fatto il punto sullo stato d’avanzamento dei lavori sul fosso di via San Biagio, ormai entrato definitivamente nel vivo mettendosi alle spalle polemiche e rallentamenti. "La sede stradale è completamente interessata dai lavori ed è il punto più critico dell’intero intervento perché il fosso San Biagio che viene ampliato si innesta nel fosso delle Cavallecce – ha spiegato Gargini –. Oltre alla presenza della vasca di sollevamento delle acque reflue e allo spostamento di una serie di servizi come gas, acquedotto, fognatura bianca e nera da riallacciare in sinistra idraulica". Un cantiere che chiederà ulteriore pazienza agli abitanti, ma che dovrebbe ridurre sensibilmente il rischio di allagamenti. Permangono modifiche alla viabilità, visto che l’ordinanza del 22 settembre, aggiorna quella precedente e prevede la chiusura della via San Biagio al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il civico numero 2 e l’intersezione con la Piazza Gramsci, mentre è stato ripristinato il normale senso di circolazione di via Morelli. Le prescrizioni prevedono inoltre l’inversione del senso unico di via Traversa Montalbano (che quindi risulterà in direzione Nord-Sud) e del senso unico di via Montalbano tra via Morelli e via Traversa Montalbano (da percorrere quindi da Est a Ovest). E’ stato sospeso il divieto di transito in via Montalbano nel tratto compreso tra il civico 560 e l’incrocio e istituzione del senso unico. E’ stata disposta poi l’installazione di dossi rallentatori omologati per il limite di 50 chilometri orari lungo la via Montalbano. Sospeso l’obbligo a diritto all’incrocio con la piazza Gramsci per chi proviene da via Bugigattoli e invertito il senso unico della via Fucini.

Giovanni Fiorentino