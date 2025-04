Cantiere all’ospedale Pacini: "La radiologia non è assente". L’Asl risponde alle proteste

Il servizio di radiologia al Pacini c’è, anche se in revisione e rimodulato. E’ il chiarimento che arriva direttamente dall’Asl. "Il servizio di radiologia all’ospedale Pacini di San Marcello non è assente, ma, come già dichiarato in un recente comunicato della Asl Toscana centro, è attualmente in revisione in quanto nei locali sono in corso lavori di adeguamento. Risulta, pertanto, inesatto e fuorviante quanto riportato e cioè che è rimasto pienamente attivo fino a quando, nel marzo scorso, non sono iniziati gli interventi". E’ con queste parole che l’Asl interviene sulla questione della radiologia, in risposta a una protesta sollevata in questi giorni dall’associazione Zeno Colò.

"Sulla radiologia del Pacini – si legge nella nota – l’Azienda sta investendo in termini di operatività e comfort per offrire al Piot della Montagna Pistoiese un’area radiologica rinnovata. I primi locali a essere interessati sono stati quelli della radiodiagnostica che ha dovuto rimodulare la propria attività, pur lasciando a disposizione degli utenti esterni, e quindi prenotabili a Cup, gli esami ecografici e le indagini Tc senza mezzo di contrasto. A questi – precisa ancora l’azienda sanitaria – si aggiungono gli esami effettuabili per i pazienti ricoverati e per i pazienti del Punto di Primo Soccorso che hanno continuato ad avere a disposizione anche la radiografia del torace eseguita a letto con apparecchio mobile. Un servizio, dunque, che, per quanto rimodulato, è difficilmente definibile come assente. Inoltre, da marzo a oggi – conclude l’azienda – sono stati maggiormente integrati, i percorsi con l’ospedale di Pistoia per ridurre il disagio dei pazienti ricoverati o che accedono al Punto di Primo Soccorso".