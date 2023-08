"Campo Tizzoro ’44", un viaggio nella storia con Porrettana Express

Torna la Manifestazione Storica "Campo Tizzoro’44", che quest’anno raggiunge la XI Edizione con l’importante novità della collaborazione con la PorrettanaExpress, che darà vita a un treno storico dedicato ai turisti in partenza dalla stazione di Pistoia e un collegamento da Pracchia. L’iniziativa richiama moltissimi turisti nel primo weekend di agosto, durante il quale si svolge la mostra di Carri Armati, il trekking con la guida escursionista abilitata, il mercato straordinario Confcommercio, il mercatino di Militaria e del Riuso, la grande rievocazione storica nelle gallerie antiaeree, presentazioni di ibri e mostre a tema temporanee. Nell’occasione, l’apertura delle nuove sale quella di Ferrucciana, dei Plastici e delle Opere Assistenziali. Saranno presenti anche stand gastronomici. E poi Gruppi rievocatori accreditati per la Ricostruzione Storica, come l’associazione partigiana Stella Tricolore, associazione Fubar gruppo Americano, Raggruppamento Spa mezzi corrazzati. L’evento è realizzato con il contributo del Mic, della Regione e del comune di San Marcello Piteglio. L’apertura museo alla presenza delle autorità alle 10.30 di oggi. Il programma prevede: oggi e domani, il ritrovo alle 8 alla biglietteria del museo per le escursioni "fra bunker e biodiversità", visite guidate alle postazioni antiaeree della Linea Gotica della Fabbrica, al Villaggio Orlando, alla chiesa di Santa Barbara, ai rifugi antiaerei e al museo. La vista guidata è svolta da una guida ambientale qualificata. La difficoltà è bassa, ma è obbligatorio il giacchetto per l’ingresso ai rifugi antiaerei, scarpe antiscivolo, e portare acqua. Presso il museo è presente una zona ristorazione. L’escursione ha durata di una mattinata. Per informazioni, telefonare allo: 057365724.

Il programma prosegue alle 21, con la presentazione e visita guidata della mostra "riciclanti e recuperanti della prima guerra mondiale" e a seguire la presentazione del libro "Smalti Tedeschi ww2" di Bruno Zama, e tour serale al museo e rifugi antiaerei. Domani la partenza sul Porrettana Express da Pistoia (prenotazione obbligatoria a: [email protected]). Durante l’escursione saranno presenti display statici con rievocatori II Guerra mondiale. L’iniziativa è svolta in collaborazione con il Comitato Parrocchiale Santa Barbara, Corale Santa Barbara Campo Tizzoro e Nuova Proloco Campo Tizzoro.

Andrea Nannini