Campo squalificato. La Pielle Livorno giocherà a Pistoia

Se il campionato dell’Estra in Serie A finisce in questo weekend con la trasferta di Reggio Emilia, non si può dire che il PalaCarrara rimarrà vuoto nelle prossime settimane. Al netto del cammino che inizierà proprio questa sera (palla a due ore 21.15) de La T Gema Montecatini, manca solo l’ufficialità dello sbarco in via Fermi anche della Pielle Livorno per le proprie partite casalinghe dei playoff di Serie B, almeno per i quarti di finale.

La squadra labronica, infatti, dopo aver rimediato ben cinque giornate di squalifica al proprio campo, il "PalaMacchia", per episodi di violenza in occasione della loro partita interna disputata a marzo contro Ruvo di Puglia, hanno presentato il loro ricorso alla Corte di giustizia e le giornate sono scese soltanto a due.

Non potendo, però, fare un ulteriore ricorso per farsi decurtare una ulteriore domenica in campo neutro e, a quel punto, pagare la multa e giocare regolarmente a Livorno, la PL è in cerca di un parquet per gara-3 ed eventuale gara-4 dei quarti playoff di Serie B contro la Rucker San Vendemiano. E palazzetti da almeno duemila spettatori, numeri che possono servire ai labronici, adeguati alla B nei paraggi di Livorno non ce ne sono molti: il più vicino è appunto il PalaCarrara.

Gara-3 è in programma venerdì, l’eventuale quarta domenica sempre in via Fermi (anche perché La T Gema ha, nel caso, impegni in trasferta a Mestre): massima attenzione anche dal punto di vista dell’ordine pubblico, quindi, visto il calore che la tifoseria "piellina" regala sempre in ogni parte d’Italia.