Campionato della Bugia. L’evento si fa "mondiale"

La Bugia nell’arte sarà la protagonista dell’edizione 2024 del Campionato internazionale dei quasi sinceri. Come sempre appuntamento a Le Piastre i prossimi 3 e 4 agosto. L’estate è ancora lontana, ma la 48esima edizione del Campionato della Bugia scalda le ugole. "La notizia è che da quest’anno ci chiameremo Campionato mondiale della Bugia, una decisione obbligata, visto che siamo così cresciuti che continuano ad arrivarci vignette da tutti e cinque i continenti - spiega il Magnifico rettore dell’Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini -. Il tema di quest’anno è la Bugia d’arte: storie di quadri, sculture e monumenti su cui si confronteranno gli iscritti alle sezioni: dalle due grafiche, nazionale e internazionale, a quella dedicata alla striscia a fumetti, a quella letteraria, alla radiofonica, fino alla classica sezione verbale, che chiuderà i confronti tra bugiardi di tutto il mondo". Alla presentazione del campionato hanno partecipato anche la consigliera regionale in quota Pd, Federica Fratoni, e l’assessore al turismo del comune di Pistoia, Alessandro Sabella. Entrambi hanno rinnovato collaborazione alla manifestazione di entrambi gli enti rappresentati. L’Accademia de Le Piastre ha anche lanciato l’edizione 2024 della patente di bugiardo, caratterizzata da una Gioconda e il campanile della chiesa di S. Ilario, entrambi con l’immancabile naso lungo, disegnati da Luca Garonzi vincitore dell’ultima sezione grafica.

"Ma le nostre iniziative promozionali - aggiunge il decano degli Accademici, Mauro Begliomini - non si fermano qui. E se ce I’ha fatta Chiara Ferragni con il pandoro, possiamo riuscirci anche noi. Quindi lanciamo in grande stile il nostro nuovissimo uovo di Pasqua bugiardo. Che è rotondo e non ovale. Ci abbiamo messo molto ad addestrare le galline piastresi a realizzarlo. Avevamo pensato a quello a piramide ma le galline faraone non hanno deposto. Sarà disponibile anche una versione dell’uovo di Pasqua per i terrapiattisti: a tavoletta". Saranno due le pre selezioni del Campionato. Una è in programma il 24 marzo a Verona dove presso il teatro "la casa di Shakespeare" verrà rappresentato lo spettacolo "Bugia, una storia vera". Per continuare domenica 5 maggio, in collaborazione con l’ecomuseo della montagna nella Sala Motore di Campotizzoro, si terranno le selezioni per il miglior bugiardo della montagna pistoiese che si conquisterà il diritto di partecipare alla finale in piazza a le Piastre.

"Resta appena il tempo – conclude Emanuele Begliomini – per dirvi che sono finalmente ripresi i lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’ex Cinema Italia a Le Piastre, che entro l’anno contiamo di inaugurare come Nuovissimo Spazio Bugia dell’intera montagna pistoiese. Abbiamo anche attivato un crowdfunding per dare la possibilità di aiutarci a chiunque voglia". Chi desideri informazioni su iniziative o eventi le può trovare alla pagina www.labugia.it.

Gabriele Acerboni