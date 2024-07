Camminare alla scoperta del Montalbano

Nuovo appuntamento giovedì 4 luglio nell’ambito della programmazione "Camminando il Montalbano", serie di escursioni organizzate dall’Ufficio Turistico di San Baronto-Lamporecchio e dal Comune di Lamporecchio. Prossimo itinerario con partenza dal borgo di Porciano in direzione del sentiero de Le Gorgole per poi proseguire verso Poggio alla Baghera e tornare a Porciano, dove sarà possibile visitare la chiesa di San Giorgio. Da segnare in agenda è la data del 4 luglio, ore 17. La camminata (gratuita) è riservata a un gruppo di massimo trenta persone ed è tenuta sia in inglese sia in italiano dalla guida ambientale Michela Del Negro.

È richiesta la prenotazione chiamando lo 0573.766472 o scrivendo a [email protected]; le prenotazioni si chiudono il giorno prima della passeggiata o al raggiungimento del numero massimo e sono valide solo dopo la conferma. Prossime escursioni l’11 (Centocampi-Larciano Castello), 18 (San Baronto) e 25 luglio (Lamporecchio-Forrà Pruno); per tutti i dettagli si rimanda al sito www.visitlamporecchio.it o alla pagina Facebook Visit Lamporecchio.