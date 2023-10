Camera ardente alla Misericordia

È grande il dolore che sta attraversando tutti gli ambienti in cui Stefano Cianni era conosciuto e stimato: la Procura di Pistoia, e tutti i magistrati, le sezioni di polizia giudiziaria, tutto il personale del Tribunale e l’Avvocatura. Immenso il dolore dell’Arma e dei suoi colleghi di squadra, profondo il rimpianto di Francesco Bua, amico di sempre. Non appena sarà possibile la camera ardente sarà allestita alla Misericordia, in via del Can Bianco. Dopo la cremazione, i funerali saranno nella sua Fratte Rosa.