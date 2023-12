Cambia il traffico in via Pratese e Nespolo

Interventi di bitumatura a seguito dei lavori di Publiacqua alla rete fognaria in via Pratese, via Bartolina e via del Bollacchione: da lunedì 4 dicembre sono previste modifiche alla viabilità. Dal 4 al 12 dicembre, in via Pratese, nel tratto tra il civico 103 e via del Nespolo, sarà istituito il divieto sosta con rimozione forzata e il senso unico di circolazione nella direzione ovest-est (verso Prato); il percorso alternativo è in via degli Oleandri e via Toscana. Da lunedì 11 al 20 dicembre, in via Pratese, nel tratto tra via del Nespolo e via del Bollacchione, scatteranno il divieto sosta e il senso unico di circolazione nella direzione ovest-est (verso Prato); il percorso alternativo è individuato attraverso via di Chiazzano e via Toscana. Il 6 e 7 dicembre, in via Bartolina, vietati transito e sosta. Il 18 e 19 dicembre, stop al traffico anche in in via del Bollacchione.