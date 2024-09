Calzaturiero, fra crisi e ripartenza: "Noi il riferimento del centro Italia"

Un momento importante per fare il punto su uno dei settori strategici del manifatturiero: la scarpa che vive una fase congiunturale difficile, come hanno dimostrato anche le ultime fiere internazionali di settore. Stiamo parlando della sedicesima edizione di "Toscana Fashion": la manifestazione, dedicata a espositori e buyer, è in programma da domenica 29 settembre a martedì 1 ottobre.

Collocato all’interno delle serre del Toscana Fair, a simboleggiare la fusione con il lato green del territorio, l’appuntamento consentirà agli agenti di commercio provenienti dalla Toscana e dal Centro Italia di conoscere, in anteprima, 150 campionari proposti da 22 espositori che comporranno la collezione primavera – estate 2025 del settore calzature. Una grande vetrina riservata agli addetti ai lavori, dunque, per intercettare i trend di maggiore rilievo, sviluppare nuove sinergie e allinearsi alle esigenze espresse dal mercato.

Per Simone Ramello, presidente dell’Associazione Toscana Fashion, "questo è un evento che continua a consolidarsi di anno in anno, attestando sempre di più Pistoia come punto di riferimento nel centro Italia".

"La risposta da parte dei player cresce ad ogni edizione – spiega – , perché qui si crea un efficace incontro tra domanda e offerta, ed è possibile confrontarsi sulle nuove tendenze. Inoltre, la location che ospita l’evento esalta la vocazione green della città, che ne beneficia in termini di visibilità".

"La filiera della moda – sottolinea il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini – sta attraversando globalmente un momento tutt’altro che facile. Parliamo di un segmento che rappresenta una fetta importante delle nostre economie territoriali e, come tale, deve essere adeguatamente supportato. In questo senso, manifestazioni sempre più solide e in crescita come Toscana Fashion contribuiscono attivamente a valorizzare il lavoro degli operatori, mettendo al contempo la città sotto i riflettori dei media".