Calendario storico Valdinievole 2025: un omaggio ai personaggi illustri

Con l’edizione 2025, il calendario storico della Valdinievole delle Edizioni Vannini di Borgo a Buggiano supera il quarto di secolo di vita, da sempre ricercatissimo da appassionati e collezionisti. Per il 26° anno, ininterrottamente dal 2000 e su iniziativa di Enrico Biagi Vannini, propone ogni mese un personaggio storico che sia nato o vissuto in Valdinievole: artisti, letterati, religiosi, scienziati, filantropi, eroi, protagonisti dello spettacolo, amministratori che hanno lasciato un segno profondo o comunque significativo nella società locale. Vannini anche per il 2025 lo dona a quanti ne faranno richiesta.

Ecco i protagonisti di questa ultima edizione di "Arte, cultura, dedizione e devozione in Valdinievole". Il buggianese Giancarlo Panconesi (1931-2016) è stato un instancabile promotore di cultura, fra i fondatori della Pro Buggiano, poi divenuta Associazione Culturale Buggiano Castello, di cui fu a lungo prima segretario e poi presidente. Anni di grande impegno che racconta nel suo libro "Ricordi autobiografici".

L’albergatore montecatinese Fernando Pellegrini (1911-1999) fu proprietario e gestore dello storico hotel di piazza del Popolo, da lui ricostruito in forme moderne negli anni Sessanta.

Il pontigiano Padre Primo Egidio Magrini (1914-1974), sacerdote dal 1938, insegnò Teologia a Colleviti, Fiesole e all’Ateneo Antoniano di Roma. A lui dobbiamo il primo resoconto scritto dai tragici giorni dell’eccidio del Padule (1944).

Il pesciatino Franco Vezzani (1880-1968) fu appassionato musicista e direttore della Banda Musicale di Pescia nonché della Corale Pacini.

Per concludere in bellezza, Giancarlo Galli famoso calciatore e dirigente sportivo. Nasce a Montecatini il 6 marzo 1931, dove si forma agonisticamente in biancoceleste, lavorando al contempo come addetto agli ascensori in un albergo. A cambiare la sua vita è l’incontro a Lucca con Giuseppe Viani, futuro ct della Nazionale. Lo vorrà con sé al Palermo, facendone un centravanti di grandi qualità tecniche soprattutto nel gioco aereo, tanto da essere soprannominato "Testina d’oro". L’8 dicembre 1949 debutta in A. Nel 1951, sempre insieme a Viani, passa alla Roma retrocessa in B. Vince il campionato ed è il miglior realizzatore giallorosso con 13 reti. Nel 1956 è al Milan, dove vince gli scudetti 1956-57 e 1958-59. Memorabili le sue 5 reti alla Lazio nel 6-1 del 13 aprile 1958, tuttora primato milanista in singola partita. Vestirà poi le maglie di Udinese, Genoa e Lazio, concludendo la brillante carriera nel 1966. A Roma resterà fino alla sua scomparsa, il 6 novembre 2022. Con la Nazionale maggiore colleziona 13 partite e 5 reti, partecipando ai Mondiali in Svizzera nel 1954.