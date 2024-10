Calcio e pallavolo. Basso indice di sportività. Benino gli individuali. Ma c’è da migliorare

PISTOIA

Ad un anno di distanza, e con un’olimpiade nel mezzo inserita come parametro aggiuntivo "last minute", la nostra provincia non guadagna niente in termini di posizioni nella classifica dell’Indice di sportività che viene redatta da "Il Sole 24 ore". Cinquantaquattresimo posto nel 2023 e stesso piazzamento anche per il 2024, mantenendo sempre la minima supremazia di una posizione nei confronti della vicina Prato.

A livello regionale, invece, c’è la conferma del sesto posto alle spalle di Firenze, Livorno, Pisa, Lucca e Siena. Si tratta di una classifica da non prendere troppo alla lettera ma che comunque analizza oltre trenta differenti parametri per capire se un territorio è davvero attrattivo oppure no per quel che riguarda lo sport.

Rimane il rammarico, come dicevamo, per non poter usufruire di un bonus molto importante come quello della medaglia d’oro conquistata a Parigi nel tiro a volo da Gabriele Rossetti: a differenza degli anni precedenti, infatti, per questa edizione è stata inserita la voce "Olimpiade 2024" ma Pistoia rimane ferma al palo con 0 punti per il semplice fatto che Rossetti, essendo nato a Firenze, non viene fatto risultare su Pistoia. Resta, però, un buon piazzamento (37°) per quel che riguarda la competizione a cinque cerchi al femminile vista la partecipazione di Giulia Gabbrielleschi. Fatto questo doveroso inciso, il 54° posto deriva dalla media di quattro differenti macro-aree che vedono la nostra provincia sempre a cavallo della metà del guado.

La miglior performance è per gli sport individuali che guadagnano, complessivamente, il 41° posto: poco più sopra le attività di squadra (48°) mentre a livello di struttura sportiva (61°) e sport e società (63°) si viaggia decisamente più in basso. Analizzando attentamente le varie voci, che come detto sono nel totale oltre trenta, per quel che concerne la struttura balza agli occhi l’11° posto a livello assoluto alla voce degli investimenti nell’impiantistica per quel che concerne l’individuazione di finanziamenti pubblici e privati per progetti legati al Pnrr nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la fine del 2023.

In linea, invece, il numero di tesserati totale che vale il 55° posto (vengono presi in considerazioni coloro che sono affiliati al Coni) mentre è particolarmente negativa l’attrattività degli eventi sportivi in provincia, ferma al palo come dimostra l’86° posto. Poco sopra la metà del gruppone anche per gli sport di squadra: qui il traino assoluto è il basket, con l’Estra Pistoia Basket in Serie A più le due compagini di Montecatini – Fabo Herons e La T Tecnica Gema – che portano la provincia al quinto posto in Italia con ambizioni anche di provare a salire più su nei prossimi anni. Va bene anche il calcio dilettanti (36° piazza) inteso come rappresentative di Serie D ed Eccellenza mentre è decisamente fanalino di coda il volley che non va oltre l’84° posto.

Sugli sport individuali, invece, si viaggia forte col ciclismo (20°) e i motori in 45° piazza mentre per il legame con la società i numeri sono sempre quelli che confermano il piazzamento generale: 51° posto alla voce sport e bambini (ovvero praticanti e loro risultati alla fine dell’anno scolastico 2022/23) fino al 23° posto per gli amatori compresi anche di gran fondo e attività Master. Si conferma pertanto la tendenza che sono più bravi gli Over50 degli Under14 a fare sport a queste latitudini.

Saverio Melegari