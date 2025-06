La San Giorgio accessibile a tutti. Cene e spettacoli per il progetto

Esplora i territori del possibile e dell’accessibile "Guardare con le mani", il progetto tutto pistoiese promosso dal Collettivo Artistico Meduse e sposato dalla Fondazione Il cuore si scioglie che apre ora al sostegno collettivo. Un crowdfunding alla cui chiusura accadranno quindi due cose: un festival nell’autunno prossimo, battezzato col nome "Ostinata Festival", e la realizzazione di una serie di obiettivi che hanno a che fare con l’accessibilità dell’esperienza culturale. Alla rassegna prenderanno parte artisti con disabilità, con la proposta di spettacoli e laboratori accessibili a un pubblico ampio e diversificato, che comprende persone con disabilità, sorde, cieche e ipovedenti, bambini e anziani che attraversano momenti di disabilità temporanea. Attraverso la raccolta fondi il Collettivo intende realizzare una mappa tattile in rilievo con scrittura braille pensata per rendere accessibili pianoterra e primo piano della Biblioteca San Giorgio di Pistoia. Il percorso tattile include atrio, sala lettura, toilette, ascensore, scale e galleria centrale e resterà come strumento permanente di orientamento e inclusione per persone cieche e ipovedenti. Sarà possibile donare fino al 21 luglio attraverso la piattaforma Eppela oppure partecipando ad alcuni degli eventi organizzati con il supporto della sezione soci Coop di Pistoia: il 14 giugno (ore 20.30) al circolo Arci HoChiMinh in Porta al Borgo con la presentazione del numero 26 di Jacobin Italia, cena solidale e concerto Mummu and Friends (info: 329.8887992), il 17 e 23 giugno (dalle 17 alle 20) alla sezione soci Coop di Pistoia dove si svolgerà un mini corso di cucito e riciclo creativo (339.4836669 o 348.211 9586). E il 4 luglio alle 18.30 al Polo Puccini Gatteschi dove verrà organizzato un aperitivo. Arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo.

linda meoni