Verso Eurogym 2026. Venti delegazioni in visita alla città

Nel 2026 per oltre una settimana la città di Pistoia si trasformerà nella capitale europea della ginnastica. L’Info Meeting di Eurogym 2026 sarà oggi e domani. Il Comitato organizzatore locale guidato dal presidente Alessandra Mazzatosta e dal direttore esecutivo Simone Monaco ospiterà i rappresentanti delle 20 nazioni che il prossimo anno parteciperanno ad Eurogym dal 9 al 17 luglio 2026. Circa 40 persone prenderanno parte ai lavori della due giorni in cui verrà presentata la città, le sue bellezze, il suo patrimonio artistico e culturale e tutti i luoghi dell’evento. Concluso questo tour per conoscere la città, la delegazione sarà salutata sabato 14 giugno alle 18 nella sala Grandonio del Palazzo comunale.

"Dopo la nomina ufficiale nel giugno 2024 di Pistoia per ospitare l’Eurogym 2026 – ricorda l’assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella -, adesso una importante tappa per organizzare al meglio questo grande evento sportivo. L’Info Meeting servirà infatti per far conoscere la città e l’evento ai capi delegazione delle nazioni europee partecipanti. Sarà un momento di promozione fondamentale per ogni singola nazione in quanto i capi delegazione faranno da portavoce e passaparola per mobilitare i gruppi a partecipare in base all’impressione che la città saprà restituire".

Eurogym 2026 è il Festival Europeo della Ginnastica per tutti che riunisce giovani ginnasti provenienti da oltre 20 paesi europei. L’evento promosso dalla European Gymnastics e dalla Federazione Ginnastica d’Italia, si terrà per la prima volta in Italia e vedrà la partecipazione di oltre 250 gruppi sportivi e circa 5mila giovani ginnaste in età compresa tra 12 e 18 anni. Le più belle piazze della città durante i pomeriggi e le serate ospiteranno diversi palcoscenici per le esibizioni dei gruppi di ginnastica europei che mostreranno le loro migliori coreografie: una vera e propria palestra a cielo aperto con in scema oltre 40 tipologie di laboratori sportivi.