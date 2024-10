Caffè storico Tettuccio. Locale storico d’Italia

Prestigioso e meritato ingresso del Caffè Storico Tettuccio nell’associazione culturale Locali Storici d’Italia, patrocinata dal ministero della Cultura. "Sono emozionato - ha esclamato Renzo Borelli, che da 24 anni gestisce il caffè - mi hanno scritto una lettera bellissima per darmi questa notizia, firmata dal presidente Enrico Maganes. Quanti ricordi in tutti questi anni". Maganes ha scritto: "Sono locali come il Caffè Storico Tettuccio a dare prestigio al sodalizio e ad affermare sempre di più la missione nel segno del turismo culturale". Al salotto buono di Montecatini, che resiste nonostante i venti di guerra che ormai da anni si sono abbattuti sulle terme di Montecatini. Prossimamente l’associazione dedicherà al caffè storico di Montecatini una pagina illustrata nel proprio sito Internet che rappresenta una guida preziosa dei migliori locali italiani. Non solo: il caffè verrà inserito nella guida cartacea 2025 e a maggio Borelli è atteso a Cogne per partecipare all’assemblea dei soci. Qui riceverà il diploma floreale e la targa che sancisce l’appartenenza del caffè storico all’associazione. Renzo e il suo staff sono professionali, garbati e accoglienti. Gli aneddoti da raccontare sono centinaia, decine di personaggi vip sono stati ospiti del caffé Tettuccio in questi anni. Qualche mese fa, due giovani turiste danesi (che si trovavano a Montecatini per uno scambio culturale con il liceo Lorenzini) volevano visitare il Tettuccio. Purtroppo erano arrivate fuori orario rispetto alla tabella di marcia ridotta dalle terme. Renzo, avvertito con una telefonata, si precipitò ad aprire il caffè storico per dar loro la possibilità di vedere almeno una parte dello stabilimento e offrì loro un buon succo di frutta. "E’ il luogo più bello che abbiamo visitato in questa settimana" fu il commento delle due giovani che, nei giorni precedenti, erano state a Pisa, Firenze, Lucca. Medita, Montecatini.

Giovanna La Porta