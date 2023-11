Cade l’intonaco all’asilo. Scuole di nuovo chiuse. Il sindaco di Quarrata ordina subito controlli

Nuovamente chiusi gli edifici scolastici appartenenti ai due comprensivi Bonaccorso da Montemagno e Mario Nannini e i nidi d’infanzia comunali del territorio di Quarrata, da oggi 9 novembre fino a data da destinarsi. L’ordinanza del sindaco si è resa necessaria per fare verifiche tecniche in tutti gli edifici, dopo che nella scuola dell’infanzia Margherita Hack della frazione Casini è caduta in un’aula al primo piano una parte dell’intonaco del soffitto.

Il crollo è avvenuto fortunatamente durante la notte o nelle primissime ore del mattino, comunque quando i piccoli frequentatori dell’asilo non erano ancora entrati nell’aula. Pare che il distacco sia stato causato dall’alto tasso dell’umidità nell’aria, dopo le disastrose piogge dei giorni passati e la particolare situazione meteorologica. Come ogni mattina infatti i bambini e le bambine, entrando sparpagliati e in tempi diversi, erano stati accolti dalle maestre al pian terreno nell’attesa dell’arrivo di tutti.

E’ stata proprio una maestra che prima di farli salire si è recata nell’aula in questione, ha visto il soffitto a terra ed ha avvertito immediatamente il Comune. Intorno alle 9 quindi sono stati chiamati i genitori perché andassero a riprendere i propri figli, mentre il personale docente si è occupato dei bimbi senza allarmarli e raccontando loro delle storie. La scuola dell’infanzia di Casini tra l’altro non aveva subito neppure allagamenti in conseguenza dell’evento alluvionale, come è stato invece il caso di altri edifici scolastici del territorio. A titolo cautelativo il sindaco Gabriele Romiti ha deciso di procedere alle verifiche di tutti plessi del Comune, sia a Quarrata che nelle frazioni, che tuttavia non possono essere effettuate durante le attività didattiche.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14, attraverso le segreterie scolastiche e i genitori rappresentanti di classe di tutte le scuole, sono state quindi avvertite tutte le famiglie di andare a prendere i figli e sono stati evacuati i plessi, poiché l’ordinanza aveva decorrenza immediata.

Saranno dunque chiuse fino a revoca dell’ordinanza anche in via parziale progressiva (ossia potranno anche non riaprire tutte negli stessi giorni ma via via che dalle verifiche saranno risultate agibili) le secondarie di primo grado Nannini e Dante Alighieri, quelle dell’infanzia, oltre alla Hack, di Barba, Catena, Madre Teresa di Calcutta, Luciano Caramelli, Bruno Munari, le primarie Fabrizio de André, Alberto Manzi, Don Giuseppe Puglisi, e quele di Catena, Valenzatico e Vignole, oltre ai nidi comunali. Resteranno invece aperti gli asili privati e il liceo artistico Petrocchi.

Daniela Gori