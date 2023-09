Cade in curva con la moto. Grave giovane centauro

Drammatico incidente sulla Porrettana dove un ragazzo è rimasto seriamente ferito dopo una brutta e improvvisa caduta dalla sua motocicletta. Avrebbe perso il controllo del mezzo nell’affrontare una curva poco prima del Burchietti. Il giovane non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, alle 15.50 circa. In quel momento il giovane, che ha 22 anni e vive nella zona di Ponte Buggianese, in Valdinievole, stava percorrendo la Porrettana in compagnia di altri due amici, ognuno alla guida della sua motocicletta.

Una consuetudine del sabato pomeriggio, per i tanti appassionati delle due ruote, percorrere una strada che da sempre attrae i centauri per la sua lunga seguenza di curve. Un percorso affascinante e impegnativo al tempo stesso. Una passione che si è portata via, nel tempo, anche tante vite, perchè le rovinose cadute, o gli scontri con altri veicoli, talvolta sono state fatali, come le cronache hanno sempre documentato. Non è questo il caso comunque.

Il giovane, da quanto è stato possibile apprendere, e in attesa della ricostruzione della dinamica dopo i rilievi svolti dalle forze dell’ordine intervenute, è scivolato tra la Cugna e il Burchietti, probabilmente nell’affrontare una curva. Una caduta che non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi. Ha fatto tutto da solo.

Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118 da parte degli amici e delle altre persone in transito in quel momento sulla Porrettana. Sul posto la squadra della Misericordia Valli della Bure e Candeglia. I soccorritori si sono prodigati accanto al giovane che è sempre rimasto cosciente. Preoccupava il trauma toracico riportato. Aveva inoltre una ferita al volto che probabilmente ha avuto bisogno di qualche punto di sutura. E’ stato stabilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo dove il sospetto sanguinamento interno potrebbe aver reso necessario un immediato un intervento chirurgico. Tuttavia, nonostante la serietà delle sue condizioni, il ragazzo non è in pericolo di vita.

Red.Pt.