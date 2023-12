Cade con il parapendio. Lo schianto sugli alberi

di Giovanni Fiorentino

Un brutto incidente, un mezzo miracolo. Era a quanto pare arrivato sul territorio comunale di Serravalle Pistoiese per effettuare un volo in parapendio. Qualcosa, dopo il lancio, però non è tuttavia andato per il verso giusto: il diretto interessato è precipitato dopo aver percorso circa cinquanta metri, nei boschi fra Casalguidi e Montevettolini. Questa la vicenda che ha per protagonista un uomo di 49 anni, da quanto appreso originario di Sesto Fiorentino, portato in codice rosso al Trauma Center fiorentino di Careggi. Un episodio che si è concretizzato ieri pomeriggio, con l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Pistoia, dei sanitari della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo e del 118, dei carabinieri e del personale del Sast, il Soccorso alpino e speleologico toscano.

Stando a quanto ricostruito, il quarantanovenne evidentemente amante del parapendio, aveva pensato di sfruttare la giornata di vento per dare sfogo alla propria passione, provando a lanciarsi a circa cinquanta metri d’altezza da via San Giusto, a Cantagrillo. Un lancio che non avrebbe dato particolari problemi, perlomeno nella fase iniziale. Qualche problema ben più grave sarebbe invece stato riscontrato durante il volo: forse a causa di un vuoto d’aria, di una folata di vento improvvisa o di un errore di valutazione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo. E nonostante i vari tentativi, non sarebbe riuscito a stabilizzarsi: avrebbe anzi continuato a perdere quota e sarebbe precipitato fra le piante.

La vegetazione ha perlomeno attutito la caduta: si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per la prima fase, con i medici che sono stati calati con l’aiuto di un verricello. Sul posto è poi giunta anche un’ambulanza della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo, con il personale che ha poi provveduto a prestare le cure del caso al malcapitato.

Il quarantanovenne, seppur rimasto ferito, non sarebbe in pericolo di vita: è stato trasportato in elicottero a Firenze, dove risulta ricoverato in prognosi riservata. Un episodio che in paese non è passato inosservato: né Casalguidi né Cantagrillo risultano, infatti, fra le mete abituali dagli amanti del parapendio. E a seguito dell’accaduto, è difficile pensare di vedere in futuro altri "paragliders" cimentarsi nella disciplina, nella zona di Serravalle.