Bufera sul cimitero "Dopo le esumazioni sacchi di rifiuti speciali lasciati in bella vista"

di Giacomo Bini

Decine di sacchi contenenti rifiuti da esumazioni sono accumulati in una zona all’interno del cimitero comunale di Montale, vicina ad uno dei viali percorsi dai visitatori. Sono sacchi bianchi, simili quelli che si usano nei cantieri per i raccogliere i calcinacci e gli inerti, sui quali è stampata la scritta “Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione“ . Insieme ai sacchi si trovano, ammucchiati e non insaccati, anche alcuni pezzi di bare e una croce in legno. L’area in cui si trovano i sacchi è solo parzialmente delimitata da una rete di recinzione da cantiere oscurata con un telo verde, ma è visibile da parte di chi passa dal viale interno del cimitero e non è dotata di una chiusura che ne impedisca o interdica l’accesso. Le foto e un video che raffigurano la zona sono girati sui social e sono state ripresi e pubblicati in un post del capogruppo del centrodestra Lorenzo Bandinelli che, in un suo commento, parla di "una situazione incredibile e inammissibile" e, da noi interpellato telefonicamente, annuncia un’interpellanza al sindaco che verrà presentata in vista della prossima riunione del consiglio comunale. "Rifiuti cimiteriali da esumazioni abbandonati da chissà quanto tempo – commenta Bandinelli – in mezzo al cimitero in un luogo accessibile a tutti. Non so se sia un problema di rispetto delle leggi esistenti, ma sicuramente, secondo me, è una totale mancanza di rispetto per la sacralità del luogo".

Bandinelli riferisce di aver ricevuto molte segnalazioni dai cittadini che sostenevano come i sacchi di rifiuti da esumazioni fossero ammucchiati in quell’angolo del cimitero da molto tempo. Quanto alla normativa va detto che sui sacchi, insieme alla scritta che ne descrive il contenuto, c’è anche al Dpr 254 del 15 luglio 2003 che disciplina il regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari e anche dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attivita’ cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. L’articolo 12 del decreto stabilisce che ’i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili’ e che ’possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del cimitero’". Il sindaco Ferdinando Betti, da noi interpellato, ha fatto presente come i rifiuti siano imballati nei sacchi previsti per questo genere di materiale e di avere già nei giorni scorsi avvertito la cooperativa che gestisce i servizi cimiteriali e di aver avuto assicurazioni sul fatto che a breve, nel giro di qualche giorno, i sacchi saranno rimossi da una ditta specializzata e portati a smaltimento.