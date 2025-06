Bottegone più sicuro, comincia il restyling

Il quartiere di Bottegone continua a rinnovarsi. Sono infatti cominciati, nella mattinata di ieri, i lavori di riqualificazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali anche luminosi e alcuni stalli nel tratto di via Fiorentina, che va da via Malallevo – via Castel dei Capecchi fino alla rotatoria di via dei Bonechi. I lavori non porteranno ad una chiusura del tratto stradale in quanto i mezzi potranno comunque circolare lungo l’arteria a senso unico alternato regolato da un semaforo. L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione della mobilità dolce della zona nell’ambito del programma straordinario ’Bottegone: dalla città lineare alla smart social city’ per il quale sono stati investiti oltre 1,3 milioni di euro.

"Dopo avere realizzato negli anni passati altri due lotti di interventi per marciapiedi e piste ciclabili all’interno dell’abitato di Bottegone – ha sottolineato l’assessore al coordinamento grandi trasformazioni urbanistiche Leonardo Cialdi -, oggi partono nuovi lavori molto importanti per mettere in sicurezza chi si sposta a piedi, attraverso marciapiedi protetti e attraversamenti pedonali, alcuni dei quali luminosi come quello davanti al locale la Capannina, permettendo così l’attraversamento della strada con maggiore sicurezza".

Nel dettaglio, l’intervento consiste nel realizzare, su entrambi i lati della carreggiata del tratto di via Fiorentina da via Malallevo – via Castel dei Capecchi fino alla rotatoria di via dei Bonechi, un camminamento pedonale protetto e continuo per l’intero asse stradale, abbattendo le barriere architettoniche per i portatori di handicap e realizzando le piastrelle con codici Loges, pavimentazioni tattili per guidare e orientare persone non vedenti e ipovedenti. Diverse aree a verde, che fanno parte del progetto di riqualificazione, serviranno a proteggere alcune intersezioni stradali. Gli incroci interessati saranno quello tra via Piccioni e via Colombo, quello tra via Carobbi e via Vespucci, quello tra via di Salceto e via Sant’Angiolo e via Pozzo di San Sebastiano.

Numerose anche le strisce pedonali che saranno realizzate di cui tre attraversamenti pedonali luminosi come in prossimità dell’intersezione tra via Fiorentina e via Colombo - via Piccioni e nel tratto tra l’intersezione con via Verrazzano e via Pigafetta con un attraversamento pedonale con isola salvagente illuminato con lampade a led con la segnaletica ’Attraversamento pedonale’ e apparecchiatura di lampeggio con due lampade arancioni. Lo stesso tipo di attraversamento pedonale sarà realizzato in corrispondenza del locale La Capannina.

Una serie di novità di grande importanza che andranno a migliorare ulteriormente la vivibilità in un’area rilevante del nostro comune nella quale sono in corso da anni interventi significativi sia dal punto di vista della mobilità dolce sia da quello della viabilità.

MF