Bottegone e Agliana. Un turno di ’vendetta’

PIANAIl turno delle "vendette sportive". Domani, sabato 25, e dopodomani, domenica 26 gennaio, Valentina’s Camicette Bottegone ed Endiasfalti Agliana saranno rispettivamente di scena dalle 18.30 a Pontassieve contro Valdisieve e dalle 18 al Pala Capitini di Agliana con il Cus Firenze, per la seconda giornata del girone di ritorno del torneo di serie C toscana. Ambedue con il dente avvelenato nei confronti dei propri avversari, visto che all’andata Bottegone fu sconfitto di tre punti alla "Luther King" e Agliana patì all’inverosimile a Firenze, travolta di 16 punti. Bottegone, tra l’altro, dovrà rinunciare al pivot Gianluca Cukaj, procuratosi la distorsione del collaterale mediale del ginocchio in occasione del derby con Prato Dragons. Sarà aggregato al gruppo il fratello Emanuele Cukaj, che fa parte dell’organico dell’Under19 Gold. Roster al completo, invece, per l’Endiasfalti: anche capitan Alessandro Nieri sarà della partita, desideroso di riscatto. Nell’ambiente neroverde c’è ancora la speranza di agguantare i playoff.

Gianluca Barni