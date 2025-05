Bonus per acqua e rifiuti. Ma servono precisi requisiti. Ecco come fare domanda

PISTOIA

Ridurre la spesa per l’acqua e i rifiuti per i nuclei familiari con specifici requisiti di reddito è possibile. Il Comune ha infatti predisposto due avvisi pubblici distinti per l’assegnazione del Bonus sociale Idrico e del bonus Tari per l’anno 2025. Per l’acqua, il bonus iIdrico interessa le utenze domestiche ed è rivolto ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 20mila euro. Il bonus è riconosciuto dal Comune in base a una delibera della Giunta e al Regolamento dell’Autorità idrica regionale e sarà detratto in bolletta da Publiacqua, in considerazione del fondo di euro 156.504,92 assegnato dall’Autorità Idrica Toscana al Comune di Pistoia.

Le domande possono essere presentate fino al 28 maggio unicamente in modalità online su specifico modello, dallo Sportello Telematico Polifunzionale del sito del Comune.Per presentare la domanda occorre essere residenti nel comune di Pistoia, avere la residenza anagrafica nell’alloggio per il quale si richiede l’agevolazione, essere titolare di un’utenza Publiacqua o fruitore di un’utenza condominiale e avere un’attestazione Isee il cui valore sia pari o inferiore a 20mila euro. Ulteriori requisiti e condizioni sono specificati nell’avviso pubblico. Per informazioni sulla compilazione in autonomia del modello online è attivo uno sportello telefonico (338 4703660 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, festivi esclusi). Si può anche contattare il Servizio Politiche di inclusione sociale (0573 371400).

"Il bonus sociale idrico del Comune – dichiara il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti - è un’agevolazione tariffaria integrativa rispetto al bonus nazionale stabilito da Arera, un aiuto economico ulteriore alle famiglie pistoiesi per le quali anche il costo della bolletta dell’acqua può essere una spesa non semplice da sostenere. L’aiuto si inserisce nel quadro di altre misure di supporto, sostenute con il bilancio comunale, quali i contributi per gli affitti ed i progetti a sostegno dell’abitare".

Infine, i rifiuti: l’agevolazione riguarda le utenze domestiche ed è rivolto ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 10mila euro. Il beneficio, riconosciuto dal Comune, sarà erogato fino all’esaurimento dei fondi disponibili pari a 200mila euro. La graduatoria, stilata seguendo l’ordine crescente del valore Isee degli aventi diritto, sarà pubblicata sul sito dell’ente.

Le domande possono essere presentate fino al 20 giugno unicamente in modalità online attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale presente sul sito www.comune.pistoia.it. Per presentare la domanda occorre avere o aver avuto la residenza anagrafica nell’alloggio per il quale si richiede l’agevolazione, essere titolare di un’utenza Tari e avere un’attestazione Isee il cui valore sia pari o inferiore a 10mila euro. Ulteriori requisiti e condizioni di partecipazione sono specificati nel bando pubblico. Per informazioni sulla compilazione della domanda online si può contattare il numero 0573 371730 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

"Chi ha un reddito Isee fino a 4mila euro – evidenzia l’assessore al bilancio e alle entrate Margherita Semplici – tra bonus nazionale e agevolazione comunale avrà la Tari azzerata. Quest’anno, infatti, abbiamo ulteriormente incrementato le risorse messe a disposizione, un segno di particolare attenzione a sostegno delle famiglie maggiormente in difficoltà da un punto di vista economico".