Bonelle, "quartiere blu" I progetti di Raggio Verde dedicati ai ragazzi autistici

La Fondazione Raggio Verde al centro di due nuovi, significativi progetti nati per promuovere l’inclusione e la consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico. L’ente, che raccoglie al proprio interno l’importante esperienza ventennale di Agrabah, associazione genitori per l’autismo, è stata coinvolta in due iniziative nel segno della cultura inclusiva. La prima punta a rendere Bonelle un "Quartiere Blu", ossia autism friendly, attraverso un programma di sensibilizzazione e formazione rivolto alla cittadinanza. Il primo appuntamento è domani sera alle 21 al circolo Arci di Bonelle. Interverrà il dottor Matteo Maccione (educatore della Fondazione Raggio Verde) e Rossella Nausanti, vicepresidente di Agrabah.

Il secondo progetto, denominato "Amico Blu", partirà lunedì 12 giugno a Palazzo comunale ed è pensato per gli esercenti del territorio, per diffondere la conoscenza dell’autismo e le sue caratteristiche. L’iniziativa "Bonelle Quartiere Blu" è promossa dal Comitato di quartiere di Bonelle con il locale circolo Arci e prevede una serie di incontri per sensibilizzare la comunità e contribuire al superamento dei disagi che spesso le persone autistiche con necessità di supporto vivono, insieme alle loro famiglie, nel frequentare negozi, bar e servizi in genere. L’idea di coinvolgere Bonelle, realizzando un contesto accogliente per i soggetti più deboli, nasce anche dal fatto che la frazione ospita dallo scorso anno la "Casa di Agrabah", un appartamento creato per favorire l’autonomia di giovani adulti con disturbi dello spettro autistico.