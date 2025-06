Blues City, il festival si fa itinerante. Concerti nelle piazze fino ad agosto

"Pistoia Blues" non solo quello che riecheggia nel perimetro di piazza del Duomo, ma anche quello che punteggia le altre piazze cittadine, in un cartellone che va ben oltre la programmazione del festival stesso sul palco principale. Accade con "Blues City", seconda edizione ‘itinerante’ che la città ospiterà fino ad agosto, grazie alla rinnovata collaborazione con Conad Nord Ovest che ha deciso di sostenere ancora una volta la rassegna di eventi collaterali nel centro storico.

Il programma del 2025 spazierà dal blues al jazz, dalla canzone d’autore al folk, con la qualità musicale quale unico filo conduttore di tutta la rassegna. Apre le danze il 4 luglio in piazza della Sala (ore 21) l’Ab Quartet (nella foto), progetto di sperimentazione che propone un sound unico e contemporaneo con il jazz a unirsi alla ricerca sonora e a un’avventurosa linea compositiva di brani originali.

Il 5 luglio il Duoroborus, al secolo Dagmar Bathmann violoncello e voce e Omar Cecchi alle percussioni, intratterrà al meglio il pubblico di piazza della Sala con composizioni originali, improvvisazioni e riarrangiamenti di brani da diversi repertori (evento in collaborazione con la Fondazione Tronci). Un’esplosiva miscela di blues e soul è quella proposta dalla Hevol Band il 9 luglio prossimo in piazza Gavinana (sul Globo), mentre venerdì 11 luglio, in piazza della Sala, spazio al cantautorato di Napodano, musicista errante che nel 2018 comincia la sua avventura discografica in Italia grazie alla "Streetlabel Records" pubblicando il singolo che porta il nome del suo primo Ep, "Storia di un Ratto", e con la stessa canzone vince il premio "Mei–La Musica è Lavoro" nel 2022, la targa "Acep-Unemia" il "Premio Bertoli" nel 2023 e uno dei premi al "Festival della canzone italiana in Belgio" nel 2024.

E ancora: Dos Lobos il 16 luglio (piazza Gavinana, sul Globo) con David Fisicaro e Leonardo Bartolomei a suonare e cantare musiche dal mondo con passaggi da Spagna, Brasile e Cuba. Il 18 luglio (piazza Gavinana) cantautorato con il romano Alessandro Liberini, il 23 (piazza della Sala) In Da Roots Project, ovvero la fusione di due straordinarie esperienze, quella di Cristiano Da Ros e quella di Gabriella D’Amico che proporranno brani originali, altri dalla tradizione jazzistica americana e alcuni omaggi a giganti del rock-blues-pop anni ‘70 (Pink Floyd, Beatles, David Bowie, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Janis Joplin e molti altri).

Ancora tre appuntamenti a completare il programma, con Fattore Rurale il 30 luglio (piazza Gavinana) dove country folk americano e "la verità distorta delle campagne piacentine" s’incontrano, la band La Polveriera il primo agosto (piazza Gavinana) per un assaggio di indie rock italiano con influenze folk e cantautorali e, l’8 agosto in piazza della Sala, la Boogie Blues Band, formazione blues con alcuni dei più storici musicisti pistoiesi per chiudere la rassegna con una produzione made in Pistoia.

"La valorizzazione della nostra città e dei nostri territori – è il commento di Adamo Ascari, ad di Conad Nord Ovest – ci sta a cuore ogni giorno: il Pistoia Blues è un evento molto sentito e rappresenta ogni volta una nuova occasione per far conoscere la ricca storia culturale ed artistica di Pistoia. Le sue bellezze e le tante attività commerciali del centro faranno da sfondo a questi eventi targati Blues City che con entusiasmo sosteniamo e al quale tutti potranno partecipare".

linda meoni