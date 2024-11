"Black Friday" . Aderiscono anche i negozi di vicinato

PISTOIA

Non solo online, anche i negozi partecipano attivamente al Black Friday. Confeserecenti calcola infatti che il 29% delle imprese del commercio di vicinato aderirà alla giornata di promozioni. La giornata di sconti si è ormai estesa a tutte le tipologie di attività, coinvolgendo nel nostro territorio anche il turismo, i servizi e persino la formazione. "Si trovano offerte speciali su pacchetti viaggio, consulenze professionali, corsi di aggiornamento e addirittura su impianti dentali. Un vero e proprio “delirio” di promozioni che, se da un lato amplia le opportunità per i consumatori, dall’altro rende la competizione tra imprese, e tra on line e off line, sempre più serrata, imponendo strategie di marketing e pricing sempre più sofisticate. La tendenza è ormai quella di comprare solo con lo sconto". Nonostante la caratterizzazione ‘online’ dell’evento, parteciperanno anche i negozi di vicinato, seppure in maniera leggermente inferiore rispetto allo scorso anno.