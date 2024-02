"Bisognerebbe prendere esempio dagli operatori delle piste"

Nel generale sconforto, Clarissa Tonarelli dell’Albergo Primula prova a lanciare un messaggio di speranza: "ci sono operatori che riescono a garantire piste sciabili per le tante gare che si effettuano in questo periodo – ricorda –: a loro deve andare il nostro ringraziamento, poi però non si riesce a capitalizzare l’opportunità di accoglienza e i potenziali clienti alloggiano altrove. In questo c’è la mancanza di promozione, della quale gli amministratori si disinteressano per occuparsi delle loro beghe di una politica incomprensibile a tutti. Impera la totale incapacità di fare un progetto, mentre le cose belle da offrire ci sono, a partire dal cibo e dal paesaggio, loro però non sanno nemmeno cosa vogliono fare. Se a questo aggiungiamo l’aggravante metereologica e quella della scarsità di soldi nelle tasche di tantissime famiglie – conclude –, la frittata è fatta. Possiamo andare a votare o tenerci questa Amministrazione, ma la vera domanda è: quale futuro vogliamo costruire?".