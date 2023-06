Bilancio (positivo) approvato "Il pagamento Imu ora a rate"

Nel corso dell’ ultima seduta del consiglio comunale di Serravalle Pistoiese è stato approvato il rendiconto di gestione del bilancio 2022. Il vicesindaco Federico Gorbi ha evidenziato un risultato di amministrazione pari a 7.007.021 euro e un risultato positivo del conto economico pari a 218.360 euro. Lo stato patrimoniale dell’ente evidenzia un patrimonio netto di 33.806.075 euro. "Una situazione sana – afferma il vicesindaco Gorbi – che si ripercuote sulla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza a costi molto più bassi della media dei comuni della Piana pistoiese". Le percentuali di realizzazione delle missioni che erano state stabilite ad inizio anno sono infatti molto alte, in genere superiori al 90%, segno evidente che gli obiettivi sono stati raggiunti attraverso il lavoro costante durante tutto l’anno. Il rendiconto è stato poi approvato con 12 voti favorevoli e tre contrari. Nella stessa seduta è stato modificato il regolamento relativo all’Imu, soprattutto per quanto riguarda la rateizzazione degli accertamenti esecutivi, sempre su proposta dell’assessore al bilancio e tributi Gorbi. Per coloro che hanno fino a 100 euro da pagare, non è prevista alcuna rateizzazione. Sono previste invece fino a quattro rate se il debito ammonta a una cifra fino a 500 euro. Le rate possono poi arrivare a 12 per i debiti fino a 3mila euro e a 24 per i debiti inferiori a 6mila euro. Infine, per chi ha situazioni debitorie superiori ai 6mila euro, le rare possono arrivare a 36. Questo provvedimento è stato approvato all’unanimità.