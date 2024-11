Bilancio 2025-2027 . La minoranza presenta due interrogazioni

MONTECATINI TERME

Nuovo appuntamento con il consiglio comunale, oggi, alle 14, nelle sale del municipio. All’ordine del giorno c’è la ratifica del bilancio di previsione 2025-2027 e la nomina del collegio dei revisori dei conti. Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Fanucci Sindaco) ha presentato un’interrogazione in merito agli allestimenti natalizi, l’illuminazione pubblica e i possibili rischi. Sempre l’esponente dell’opposizione ha presentato un’altra interrogazione per conoscere lo stato del confronto con Rete Ferroviaria Italiana in merito all’eliminazione dei passaggi a livello internazionale città. Un tema molto caldo in città, sul quale a fine gennaio è previsto un vertice tra i responsabili della società e il sindaco Claudio Del Rosso. Il consiglio è chiamato anche ad affrontare la convenzione per il potenziamento del Masterplan della Valdinievole e l’approvazione dello schema di quello per le funzioni associate per il miglioramento della fruibilità del cammino di San Jacopo.