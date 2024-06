Bici elettrica rubata a Firenze: ritrovata a Pistoia con il gps

A portare gli agenti nella casa del ricettatore è stato il segnale gps della bicicletta elettrica. Una bicicletta di valore, che era stata rubata a Firenze e che, grazie al lavoro degli agenti di polizia, è stata ritrovata in una casa a Pistoia. A finire nei guai un uomo di 29 anni, marocchino, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato per ricettazione. L’uomo ha subito ammesso di aver acquistato la bicicletta elettrica da uno sconosciuto a Firenze per un prezzo esiguo. La bici è stata poi restituita al suo legittimo proprietario.

A segnalare il furto era stato, quello stesso pomeriggio, il suo proprietario, che era stato derubato a Firenze. Immediatamente gli agenti di Pistoia si erano messi alla ricerca, poi trovando la bicicletta in un garage della periferia di Pistoia.

Poche ore dopo la bici elettrica era tornata in possesso del suo proprietario.