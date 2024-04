Biblioteca San Giorgio. Assegnata la gestione del bar

PISTOIA

Quasi un anno di percorso per arrivare alla nuova, pardon, vecchia gestione del bar e punto ristoro all’interno della biblioteca San Giorgio.

E’ arrivato finalmente a compimento l’iter burocratico per l’assegnazione, attraverso bando, degli spazi per il servizio per i prossimi cinque anni e non ci sono particolari novità perché la ditta vincitrice è quella che assolve questo importante compito è la stessa che svolge la mansione dal 2015, ovvero la "Donna Enterprise" di Pistoia.

Nel mezzo, c’è stato

un lungo periodo particolarmente complicato come quello legato al Covid, con restrizioni, chiusure e beghe burocratiche completamente nuove da seguire che prima hanno creato non pochi disagi e, poi, hanno fatto slittare il nuovo bando addirittura fino a questi giorni.

Anche perché quello che era stato fatto nell’estate scorsa era andato deserto e, al contempo, andando a prorogare il loro servizio di tre mesi in tre mesi per evitare di arrivare all’interruzione del servizio.

Nel bando, infatti, c’erano canoni troppo bassi che portavano alla difficoltà di tenere in piedi la sostenibilità dell’attività per l’azienda vincitrice.

A dicembre, poi, è stato ripresentato l’avviso e stavolta la domanda della "Donna Enterprise" è risultata idonea e rispettosa dei parametri richiesti e così adesso il nuovo percorso potrà finalmente iniziare.

S.M.