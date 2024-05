Bersani, applausi al circolo: "Più soldi ai lavoratori"

Pier Luigi Bersani ha aperto ieri la campagna elettorale del Pd aglianese per le amministrative e le europee. L’incontro, aperto a tutti, era per le 12.30 al circolo Rinascita e l’ex segretario Pd non si è fatto attendere dai numerosi iscritti e simpatizzanti Dem: è arrivato in anticipo. Ad accoglierlo, Marco Furfaro, aglianese, deputato Pd e componente della segreteria nazionale, il candidato a sindaco del centrosinistra Guido Del Fante, Eleanna Ciampolini della segreteria del Pd aglianese. Nel salone, con tante persone anche in piedi, c’erano il consigliere regionale Marco Niccolai e il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti. Ha aperto l’incontro Eleanna Ciampolini (che è stata sindaco di Agliana) ricordando il terzo anniversario della tragica morte di Luana D’Orazio, sul lavoro a soli 22 anni: "Questa giornata è dedicata a Luana. Il Pd guarda alle persone che lavorano e vogliamo un lavoro sicuro". L’obiettivo di questa tornata elettorale, ribadito da tutti, è "Riconquistare il governo del comune di Agliana". Furfaro: "C’è bisogno di una comunità che si prenda per mano. Il grande problema di oggi è la solitudine. Agliana rischia di diventare un dormitorio. Le storie siamo capaci di scriverle in un solo modo: insieme". Del Fante: "Avere Bersani ad Agliana mi emoziona. Lavoriamo per rimettere al centro le persone". Poi l’intervento di Bersani, con spunti di riflessione e suggerimenti: "Il primo problema è riuscire ad avere consapevolezza di che destra sia quella che governa. Stanno facendo un fisco per categorie: come può esserci un welfare universalistico con un fisco per categorie?". E sul lavoro: "È aumentato il numero degli occupati ma sappiamo che, in base ai calcoli Istat, basta aver lavorato un’ora per essere tra gli occupati. C’è chi guadagna 11mila euro lordi all’anno, il 90% del part time è involontario per le donne: è chiaro che tipo di lavoratore sei, anche a tempo indeterminato. E cosa ci fai con la Befana del lavoratore: 100 euro lordi a gennaio? Il 70 per cento dei morti sul lavoro avviene nella catena dei subappalti. Bisogna mettere più soldi in tasca ai lavoratori e staranno meglio anche i piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti". Sulle elezioni: "Le europee sono importantissime, ma mi batte il cuore per le amministrative. C’è il problema che la destra si possa radicare nelle comunità locali. In Italia le onde sono sempre partite dal basso". Poi la conclusione: "Si vince o si perde sui valori. Sono a chiedervi davvero di essere uniti, con dei valori, sapendo che battaglia è questa. Non stiamo a pettinare le bambole". Un lunghissimo applauso del pubblico ha salutato Bersani.

Piera Salvi