Benesperi presenta la lista: "Una squadra decisiva"

Una lista civica composta da molti giovani ma anche con persone più mature, quella presentata ieri mattina a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente Luca Benesperi. La presentazione è avvenuta al bar Al posto giusto, di via Matteotti, in pieno centro di Agliana. Benesperi, dopo essere stato all’opposizione, nella lista civica Obiettivo Agliana, della quale era cofondatore, nel 2019 si era presentato come candidato a sindaco sotto il simbolo di Fratelli d’Italia, sostenuto da FdI, Lega e Forza Italia, vincendo le elezioni. Ora ha fondato la lista civica Benesperi sindaco e, sempre sostenuto da Lega, FdI e Forza Italia, più Noi moderati, si ripresenta agli elettori per il secondo mandato con lo slogan: "Abbiamo fatto tanto e vogliamo fare ancora molto".

"E’ una grande soddisfazione – ha detto Benesperi – perché questa lista civica è nata in pochi giorni e ho trovato grande consenso. Tutti i componenti stanno partecipando attivamente alla stesura del programma elettorale. Penso che la lista civica possa essere decisiva per il risultato finale delle elezioni, perché può ampliare il coinvolgimento degli elettori, oltre il simbolo dei partiti". I componenti della lista sono di varie età e professioni, prevalentemente aglianesi o che hanno forti legami con Agliana e tanti sono giovani. Su sedici candidati, dieci hanno meno di quarant’anni, di cui cinque sotto i trent’anni. Questi i nomi e le professioni. Alessandro Albicocchi agente immobiliare, Tommaso Allori (23 anni, il più giovane) organizzatore di eventi, Mariachiara Baio ragioniera, Olfa Dervishi impiegata amministrativa, Lorenzo Donini geologo ambientale, Ilaria Felci consulente del lavoro, Paola Fortunati ex insegnante, Giovanna Martinazzo commerciante, Alfredo Fabrizio Nerozzi dipendente Asl servizio prevenzione e sicurezza, Maila Paoletti estetista, Michael Paperetti insegnante, Nico Pititto grafico pubblicitario, Lorenzo Pronti consulente commerciale, Claudio Roscilde pensionato, Agostino Luca Ruotolo geometra, Maria Varavallo militare nell’aeronautica. Una squadra che si è dichiarata motivata a lavorare a fianco di Benesperi. Tra i candidati della lista Benesperi sindaco, l’unico che ha alle spalle un passato nel consiglio comunale aglianese è Alfredo Fabrizio Nerozzi: presidente del consiglio comunale dal 2014 al 2019, poi eletto consigliere all’opposizione e nel gennaio 2023 è passato nella coalizione di maggioranza, ricevendo dal sindaco le deleghe all’ambiente, transizione ecologica e sicurezza del lavoro. Alla presentazione c’erano anche assessori e rappresentanti dei partiti della coalizione di centrodestra.

Piera Salvi