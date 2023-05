Bene il ju jitsu pistoiese con il maestro Buldo

Gli allievi del Ju Jitsu Pistoiese guidati dal Maestro Mattia Buldo si sono distinti nelle competizioni che si sono tenute nei giorni scorsi a Cornedo Vicentino. L’evento organizzato ha registrato oltre 250 competizioni nelle varie specialità dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Tra i partecipanti un nutrito gruppo di giovani atleti del Ju Jitsu pistoiese della palestra H2Sport dai 7 ai 20 anni, che hanno ottenuto un ricco medagliere. In particolare si sono distinti nella lotta a terra vincendo ben tre medaglie d’oro Giorgia Niccolai in tre diverse categorie di peso. Una medaglia d’oro anche alla piccola Amelia Biagioli categoria 9 anni; sul secondo gradino del podio sono saliti: Lorenzo Pavoni, Fabio Celauro, Maya Tognozzi, Emanuele Amadori, Elia Piras e Carlotta Ciampi; terzo posto per la Pavoni Marta e Alessandro Mantellassi. Per la Kick Jitsu ottime prestazioni per le medaglio d’oro Edoardo Bonacchi e Lorenzo Pavoni, per le medaglie d’argento Giorgia Niccolai, Alessandro Mantellassi, elia Piras e Carlotta Ciampi ed in fine le medaglie di bronzo Amelia Biagioli, Elia Piras e Enmanuele Amadori. Anche nella terza specialità di lotta, Submission, i ragazzi hanno conquistato il podio, salendo sul gradino più alto. Si tratta di Marta Pavoni, al secondo posto Maya Tognozzi ed al terzo Fabio Celauro e Giorgia Niccolai. Nella specialità dei Kata con Armi una dura e faticosa vittoria per l’allievo Edoardo Bonacchi che è riuscito a vincere la medaglia d’oro, così come Maya Tognozzi. Secondi i sempre forti fratelli Lorenzo e Marta Pavoni. Nei Kata a mani nude sale sul gradino più alto del podio Edoardo Bonacchi, Lorenzo Pavoni, Marta Pavoni e Giorgia Niccolai; secondi Maya Tognozzi e Emanuele Amadori e sul terzo gradino Elia Piras.