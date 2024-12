Bcc Banca Alta Toscana. Tornano i dividendi

Torna il dividendo per i soci della Bcc Banca Alta Toscana. Lo ha annunciato il presidente dell’istituto di credito Alberto Vasco Banci (foto). "Il cda - afferma Banci - ha deciso di sottoporre all’assemblea la destinazione di parte degli utili ai soci sotto forma di dividendo, che sarà distribuito in base alle quote della Banca possedute da ciascuno. Quindi anche l’investimento che ogni socio ha fatto nella cooperativa avrà un rendimento significativo, superiore al rendimento medio dei titoli di Stato a 12 mesi". "Le modalità di destinazione degli utili di bilancio delle banche di credito cooperativo sono fissate da precise disposizioni normative - ha spiegato il direttore generale di Banca Alta Toscana, Tiziano Caporali - Il 70% degli utili netti annuali deve essere destinato a riserva legale per il consolidamento del patrimonio; il 3% a fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione. Ci sono poi risorse che vengono indirizzate sul territorio sotto forma di beneficenza e mutualità. Per una parte residua, la Banca può prevedere una distribuzione ai soci entro specifici limiti. Nel bilancio 2024 contiamo di poter destinare a dividendo una somma complessiva compresa tra i 500.000 e i 600.000 euro".