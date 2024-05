Basket, la febbre della piazza: PalaCarrara pieno come ai tempi d’oro. E adesso i playoff

Pistoia, 8 maggio 2024 – Entusiasmo, è questo il sentimento che anima i cuori dei tifosi biancorossi. Un entusiasmo cresciuto domenica dopo domenica grazie alle prestazioni della squadra che ha riportato Pistoia agli antichi splendori.

I sold out del PalaCarrara degli ultimi mesi sono la testimonianza più tangibile di quanto la passione, che evidentemente bruciava ancora sotto il sostanzioso strato di cenere degli ultimi anni, sia nuovamente riesplosa.

La società ha comunicato i dati relativi alla presenza del pubblico nel girone di ritorno e i numeri (escuso il settore ospiti) parlano chiaro. Nelle sette gare disputate da gennaio in avanti, una in meno rispetto all’andata, gli spettatori complessivi sono stati 25.771, con una media per ogni partita che è arrivata a quota 3.602 persone, andando ad incrementare di 356 unità quello che era il dato emerso al termine della prima parte di regular season. Tutto questo porta ad un 98,9 per cento come riempimento totale nelle gare del girone di ritorno al PalaCarrara arrivando, pertanto, ad un incremento dell’11,7 per cento rispetto a quello che era il dato delle prime otto partite.

Complessivamente , su quindici partite casalinghe disputate dall’Estra Pistoia, in ben sei occasioni (e di queste cinque nel girone di ritorno) è stato registrato il sold out: Virtus Bologna, Milano, Tortona, Treviso, Reggio Emilia e domenica scorsa contro Varese. "I dati relativi alla presenza dei tifosi al PalaCarrara nel girone di ritorno sono estremamente significativi – afferma il direttore generale di Estra Pistoia, Ettore Saracca –. Il merito di tutto questo è, in primis, della parte sportiva che con i risultati raggiunti ha trascinato sempre di più la passione della città e poi anche per tutte le iniziative messe in atto in questa stagione per avvicinare sempre più persone al mondo biancorosso". Dati che fanno riflettere anche la nuova proprietà: non è un mistero, infatti, che tra varie ipotesi fatte per il futuro a stelle e strisce ci sia anche un nuovo palasport.

Una stagione straordinaria confermata anche dalle nomination agli LBA Awards, che assegnano i premi della Lega Basket dedicati ai protagonisti della stagione regolare e che vedono ben tre biancorossi tra i papabili vincitori. Charlie Moore e Payton Willis sono tra i candidati per il titolo di miglior giocatore della stagione regolare affiancati a campioni di livello assoluto come Belinelli, Mannion, Shengelia e Shields, mentre Nicola Brienza in lizza per il premio come migliore allenatore dell’anno insieme a Banchi, Galbiati, Magro e Priftis. Non proprio una novità, quest’ultima: la panchina di Pistoia, infatti, ha sempre portato assai bene a chi ci si è seduto sopra nel massimo campionato, basti pensare agli ex coach Paolo Moretti e Vincenzo Esposito. Nei prossimi giorni i verdetti, ma quel che più interessa sarà quello del campo, con i quarti di finale dei playoff contro Brescia che scatteranno domenica: l’impresa sulla carta è durissima, ma questa Pistoia non ha limiti.

Maurizio Innocenti