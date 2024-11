Barriere fonoassorbenti: la vicenda ora approda in Parlamento

Un’interrogazione al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, per avere notizie sui tempi necessari per l’installazione delle barriere fonoassorbenti nel tratto fra Monsummano e Serravalle. Lo ha annunciato il deputato Pd Marco Furfaro, su una questione che tiene banco da anni (soprattutto a Masotti) e che approderà in Parlamento. Il piano prevede l’allestimento di barriere capaci di ridurre l’inquinamento acustico più volte lamentato da chi abita nella zona, ma per il momento non si è concretizzato. Sulla questione avevano posto l’accento in passato gli esponenti di Serravalle Civica, scrivendo all’assessore regionale Stefano Baccelli e ricevendo da quest’ultimo il suggerimento di rivolgersi ad Anas, l’ente che dovrà occuparsi dell’opera.

"La società Autostrade per l’Italia non provvederà all’installazione di pannelli fonoassorbenti nel tratto tra Monsummano e Serravalle Pistoiese: ormai questa sembra essere una certezza per questo 2024. È l’ennesima promessa non mantenuta a danno delle cittadine e dei cittadini del territorio – ha attaccato Furfaro – un’ opera che garantirebbe un sollievo e un positivo miglioramento della qualità della vita per la popolazione che vive in prossimità dell’autostrada A11". L’argomento torna di tanto in tanto a far capolino anche in consiglio comunale, a Serravalle, ma a questo punto le novità potrebbero arrivare direttamente da Roma.

"Si tratta di un intervento prioritario e di fondamentale importanza a tutela della popolazione residente, dei luoghi sensibili che affacciano sul percorso, ma anche di impatto sullo sviluppo economico e commerciale della zona – ha concluso il parlamentare – per questo ho presentato un’interrogazione al ministro Salvini per sapere se nella sua agenda, oltre agli slogan e alla propaganda, ci sono anche cose serie e importanti come garantire alla popolazione la qualità della vita".

G.F.