"Barocchiadi 2023" il concerto dei vincitori. Canto, violino e pianoforte, ecco i giovani talenti

C’è un appuntamento di grande prestigio questo pomeriggio in città ed è quello con il secondo concerto dei vincitori delle "Barocchiadi 2023", dove si esibiranno giovani talenti.

L’evento fa parte del Campionato Nazionale di esecuzione musicale dedicato alla musica Barocca e Classica per le scuole medie e i licei a indirizzo musicale di tutta Italia. L’appuntamento è alle 18 di oggi nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, in piazza dello Spirito Santo, a Pistoia, la cui bellezza e la cui acustica saranno la perfetta cornice per questo atteso concerto.

Vediamo quindi chi saranno i protagonisti. A rappresentare la nostra città, tra i vincitori del Campionato, ci sarà, nel canto, Giada Carli, studentessa del liceo musicale Niccolò Forteguerri di Pistoia. Arriva dalla Sardegna il violino di Gabriele Liccardi, studente dell’Istituto Comprensivo 4 di Quartu Sant’Elena mentre arrivano da Firenze, dal Liceo Alberti Dante gli altri giovani concertisti che si esibiranno questo pomeriggio e sono Filippo Gambassi al pianoforte, Fabio Y Guerriero al pianoforte e Antonio Sanna anche lui al pianoforte.

Il Campionato è organizzato e promosso da Il Rossignolo Musica Antica (gruppo specializzato nello studio e nell’esecuzione di musica antica su strumenti storici) e dall’Accademia Internazionale d’Organo Giuseppe Gherardeschi.

Tutta la cittadinanza è invitata ad applaudire questi giovani artisti. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

lucia agati