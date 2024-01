Barista e servizio al banco ed educatori professionali

Nella zona di Fucecchio si cerca un apprendista barista con mansioni di servizio al banco, gestione cassa, preparazione panini, piatti freddi ed insalate, pulizia degli ambienti di lavoro. Per candidarsi, contattare Cinzia Santini al numero 328 6216452 oppure, via e-mail, [email protected]. A Empoli, invece, si ricercano apprendisti addetti/e al montaggio di parti meccaniche in officina e consegne presso clienti nel settore di macchinari tessili. Contattare, per candidarsi, la titolare all’indirizzo e-mail [email protected]. Infine si ricercano, nella zona della Valdinievole, almeno due educatori professionali per scuole private (Cooperativa mutua promozione attività socio sanitarie). Per candidarsi contattare Fabiana Atzori oppure i seguenti indirizzi e-mail: [email protected], [email protected].